Fameuze 'Sheeranville' is nu 67 miljoen waard, omdat Ed 2 extra huizen kocht tijdens de lockdown

24 september 2020

15u30 0 Celebrities Het fameuze ‘Sheeranville’, de woning van de Britse zanger Ed Sheeran (29) die intussen meer op een dorp lijkt, is weeral gegroeid. Sheeran zag zijn kans tijdens de lockdown, toen de vastgoedprijzen sterk gedaald waren. Hij kocht twee huizen van zijn buren op, waardoor hij van nòg meer privacy kan genieten.

De dagen waarin Ed Sheeran nog in een gescheurde broek op straat stond te spelen voor kleingeld, liggen ver achter hem. Het Britse popfenomeen hoeft zich vandaag geen zorgen meer te maken over een impulsieve aankoop meer of minder. Sterker nog, hij heeft tegenwoordig een indrukwekkend vastgoedimperium van maar liefst 29 panden, met een waarde van 67 miljoen euro. En dat betaalde hij steevast in cash. Geen probleem, want de zanger heeft zo’n 224 miljoen euro op zijn rekening staan.

Tijdens de lockdown kocht Ed twee nieuwe panden voor 5 miljoen euro in totaal. Naar goede gewoonte had hij ook deze keer geen zin - en geen enkele reden - om een hypotheek af te betalen. Het is de droom van de zanger om alle panden in de buurt op te kopen, zodat hij in volledige privacy kan leven, samen met zijn vrouw Cherry en hun dochtertje Lyra.

Op zijn landgoed, dat hij ‘Sheeranville’ gedoopt heeft, bevindt zich onder andere een pub, een zwembad, een buitenkeuken, een fitness, een kampvuur, een opnamestudio, een gigantische tuin en een groot gastenverblijf.

Sheeran was voor het begin van de coronacrisis al begonnen aan een carrièrepauze, om zich te focussen op zijn gezin. Tijdens de lockdown heeft hij naar eigen zeggen wel gewerkt aan nieuwe muziek.

(Interactieve kaart: beweeg met je cursor over de foto om te ontdekken wat voor bouwwerken er op het landgoed van Ed Sheeran staan)



