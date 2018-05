Fall Boy Boy-bassist Pete Wentz krijgt dochter op Moederdag MVO

14 mei 2018

08u50 0 Celebrities Fall Out Boy-bassist Pete Wentz is op Moederdag vader geworden van een dochter. Het meisje Marvel Jane is het derde kindje voor de muzikant van de Amerikaanse band en zijn vriendin Meagan Camper.

"We zijn zo dankbaar dat ze er is. Ze is er al klaar voor de wereld over te nemen", schrijft de 38-jarige bassist op Instagram bij een foto van zijn gezin vanuit het kraambed in het ziekenhuis. "Fijne Moederdag Meagan Camper en alle andere mama's."

Pete en Meagan werden in augustus 2014 ouders van Saint. Uit zijn relatie met Ashlee Simpson kreeg de bassist in 2008 zoon Bronx. Op nieuwjaarsdag maakten ze bekend dat ze dit jaar een derde kind zouden krijgen.

Op 12 april stond Fall Out Boy nog in het Brusselse Vorst Nationaal.

So excited to introduce Marvel Jane Wentz. Feeling so grateful that she’s here... annnnd she’s already ready to takeover the world ❤️🌎 happy Mother’s Day @meagancamper and all the moms out there. We ❤️ you. Een foto die is geplaatst door null (@petewentz) op 14 mei 2018 om 02:38 CEST