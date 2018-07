Faith Evans en Stevie J getrouwd in Las Vegas SD

18 juli 2018

22u15

Bron: ANP 0 Celebrities De Amerikaanse zangeres Faith Evans (45) en muziekproducer Stevie J (46) zijn dinsdagavond getrouwd in Las Vegas. Ze gaven elkaar het jawoord in een hotel, meldt TMZ.

Aanvankelijk leek het erop dat de zangeres en haar verloofde dinsdag alleen in ondertrouw waren gegaan. Ze hadden daarvoor de papieren getekend in de Amerikaanse staat Nevada.

Stevie twitterde dinsdag: "Ik hou van je Faith Renee Jordan." Zij beantwoordde de liefdesverklaring met: "Ik hou ook van jou Steven Aaron Jordan."

Faith Evans is de weduwe van de in 1997 vermoorde rapper The Notorious B.I.G.. Dit is haar derde huwelijk. In 2011 scheidde ze van Todd Russaw. Voor Stevie J alias Steve Jordan is het zijn eerste huwelijk. Wel heeft hij zes kinderen bij vijf exen en een kleinkind.

I love you Faith Renee Jordan Stevie J.(@ hitmansteviej) link