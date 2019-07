Fadi Fawaz vernielt huis van zijn overleden ex-vriend, George Michael: “Ik was gewoon aan het renoveren” MVO

15 juli 2019

10u45

Bron: Metro UK 3 Celebrities Fadi Fawaz (45), de ex van George Michael, woont al sinds 2016 als kraker in de Londense woning die hij met George deelde. Het eigendom staat echter niet op zijn naam, en de familie van Michael heeft hem al meermaals gevraagd om te vertrekken. Nu zou Fawaz schade hebben toegebracht aan de villa, die vijf miljoen pond waard is.

Volgens getuigenissen van de buren zou Fawaz ‘volledig door het lint zijn gegaan’. “Het glas vloog overal in het rond!”, klinkt het. De volgende ochtend werd de man ook door fotografen gespot op het balkon, waarvan de glazen deuren kapotgeslagen waren. Fadi verklaarde in de Britse krant The Sun dat hij ‘gewoon aan het renoveren is’. “Alles is onder controle”, meent hij. “Ik zal het jullie wel laten weten als het af is, dan zul je wel zien.”

De familie van Michael is razend en wil Fawaz zo snel mogelijk op straat zetten, maar dat blijkt niet makkelijk. Al sinds 2016 hebben ze een rechtszaak tegen hem lopen. “We hebben hem al meer dan achttien aangetekende brieven gestuurd, maar hij heeft ze zo lang genegeerd dat hij nu krakersrechten heeft. Te gek voor woorden, maar we kunnen hem niet uit ons eigen huis zetten. Onze advocaten bekijken wat we nog kunnen doen, maar het zou veel makkelijker zijn als Fadi gewoon eerlijk zijn koffers zou pakken en vertrekken. Hij heeft geen enkele aanspraak op dat pand.”

George Michael stierf op kerstdag 2016, hij werd 53 jaar oud. Hij trouwde nooit met Fawaz, en die laatste werd ook niet vermeld in zijn testament.

George Michael's ex Fadi Fawaz wrecks the late star’s £5million home after 'going crazy' https://t.co/o1OkBaOQ6y The Sun(@ TheSun) link