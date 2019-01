Facebook verwijdert pagina waarop aanklagers R. Kelly door het slijk gehaald worden SD

08 januari 2019

16u58 0 Celebrities Facebook heeft een pagina offline gehaald waarop vrouwen die zanger R. Kelly van seksueel misbruik beschuldigen, door het slijk worden gehaald. De pagina zou het werk zijn van de muzikant zelf of zijn omgeving, en bedoeld zijn om de vrouwen te ‘ontmaskeren’.

Enkele dagen geleden zorgde de documentaire ‘Surviving R. Kelly’ voor flink wat ophef. Maar liefst 50 mensen getuigden over seksueel misbruik en seks met minderjarigen; geruchten die al jaren de ronde doen. Robert Kelly, zoals de populaire zanger echt heet, deed er alles aan om de uitzending van de Lifetime-documentaire tegen te houden, maar het mocht niet baten.

De zanger, die alle aanklachten ontkent, zou naar verluidt nu een campagne op poten willen zetten om de vrouwen die tegen hem getuigen, in diskrediet te brengen. Zijn team zou druk in de weer zijn om een website te lanceren, survivinglies.com. Daarop willen ze aantonen dat de beschuldigingen eigenlijk leugens zijn, en dat de vrouwen wel degelijk reden hebben om te liegen. In afwachting van de website leek de zanger zijn toevlucht te hebben genomen tot de Facebookpagina, die ondertussen dus offline is.

Seksslavinnen

Het eerste slachtoffer was Asante McGee, die in de docu beweerde dat ze een van R. Kelly’s seksslavinnen was. Op de Facebookpagina werd gelinkt naar een YouTubefilmpje, waarin Asante’s zogenaamde dochter en haar ex-vriend in een gelekt, maar niet geverifieerd, telefoongesprek vertellen over hoe McGee vaak dweepte met haar luxueuze levensstijl en de voordelen die een relatie met Kelly met zich meebracht.

Op de Facebookpagina werd ook een lijst van Asante’s voormalige arrestaties geplaatst, en de bewering dat ze zou samenwerken met de vader van Joycelyn Savage om de zanger geld af te troggelen. Savage’s familie gelooft dat de 23-jarige Joycelyn tegen haar zin wordt vastgehouden door Kelly.

De Facebookpagina mag dan verwijderd zijn, toch kan de 52-jarige zanger in zijn vuistje lachen. Een verantwoordelijke van Spotify liet namelijk weten dat zijn nummers na de uitzending van ‘Surviving R. Kelly’ 16% meer gestreamd werden. Zijn fans laten de controverse dus nog steeds niet aan hun hart komen.