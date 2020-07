Facebook, Twitter en Instagram grijpen in: Madonna onder vuur voor nepnieuws over corona TDS

30 juli 2020

20u46

Bron: ANP 0 Celebrities Madonna (61) is door Instagram, Twitter en Facebook terechtgewezen over een video die ze met haar volgers had gedeeld over een complottheorie over het coronavirus. In de post beweerde de zangeres dat er al een vaccin voor het virus was gevonden, maar dat het verborgen werd gehouden “om de rijken rijker te laten worden.”

Het intussen verwijderde clipje liet een aantal artsen zien dat het heeft over het malariamedicijn hydroxychloroquine. Volgens hen zouden ze minimaal 350 coronapatiënten succesvol met het middel hebben behandeld. Madonna schreef bij het fragment het volgende: “Ze laten de mensen liever gecontroleerd worden door angst. En ze laten de rijken liever rijker worden en de armen armer.”

Instagram merkte de video aan als nepnieuws en blurde het beeld met de tekst “Valse informatie”. Het leidde de volgers ook naar een pagina waarop de beweringen in de video werden ontkracht. Even later werd de video van het account van de wereldster verwijderd. Ook Facebook en Twitter lieten de bewuste video van hun platform verwijderen vanwege het verspreiden van onjuiste informatie.

Het is niet de eerste keer dat Madonna controversiële beweringen over het coronavirus doet. In maart plaatste ze een video vanuit haar bad waarin ze het virus omschrijft als “de grote gelijkmaker”. “Covid-19 kijkt niet naar hoe rijk je bent, hoe beroemd je bent, hoe grappig je bent, hoe slim je bent, waar je woont, hoe oud je bent en wat voor geweldige verhalen je kunt vertellen”, zei Madonna naakt vanuit haar badkuip. “Het stelt iedereen gelijk voor de wet. Wat er zo vreselijk aan is, is wat er zo goed aan is. Zoals ik altijd zei aan het einde van mijn lied ‘Human Nature’: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En als het schip ten onder gaat, gaan we allemaal ten onder.” Ook door die uitlatingen kreeg Madonna heel wat kritiek te verwerken.

LEES OOK:

Madonna onder vuur nadat ze naakt in bad gedachten deelt over corona

Madonna: “Ik ben positief getest op antilichamen tegen corona”

Sterren en wetenschappers roepen op tot ‘radicale ommezwaai’ na pandemie