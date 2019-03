Fabio Lanzoni, hét gezicht van de stationsromannetjes, wordt zestig: “Plots deed ik 15 of 16 fotoshoots per dag” SD

15 maart 2019

10u58

Bron: Vice / The Guardian / The Washington Post / AP 0 Celebrities Brede schouders, weelderige haren en een doordringende blik: voor veel vrouwen uit de jaren tachtig en negentig was Fabio Lanzoni dé ultieme prins op het witte paard. Niet verwonderlijk ook: de Italiaanse hunk stond op de cover van meer dan 400 stationsromannetjes en werd dus onlosmakelijk verbonden met de romantische held uit de verhalen. De langharige spierbundel wordt vandaag 60.

Hij mag dan al even op pensioen zijn, toch wordt Lanzoni op straat nog altijd herkend. Hij ziet er dan ook niet echt heel anders uit dan in zijn gloriedagen. Wat meer rimpels en iets minder zonnebankbruin misschien, maar verder nog altijd dezelfde lange, wapperende haren en uitgesproken spierballen. Toen hij negentien jaar oud was, verliet hij Italië en kwam hij naar New York. Al snel kreeg hij een modellencontract bij het prestigieuze Ford Models. Hij verscheen in campagnes voor Gap en Versace, maar het echte succes kwam er pas toen hij zich op de boekenmarkt richtte. “Enkele auteurs zagen me en zeiden: ‘Ik wil dat mijn held eruitziet als deze kerel’", zei hij daarover. “En dus vroegen ze me om op hun boekomslag te staan. Plots deed ik 15 of 16 covers per dag.” En met succes, zo bleek. Op een feestje vertelde het aangeschoten hoofd van een uitgeverij hem dat een boek met hem op de cover, exponentieel beter verkocht. Fabio zou uiteindelijk op de omslag van meer dan 400 stationsromannetjes verschijnen.

Lanzoni heeft een simpele verklaring voor het succes van de omslagen. “Wanneer je dit soort foto’s maakt, is het eigenlijk eenvoudig: je knuffelt een prachtige vrouw en je denkt over hoe het zou zijn om met haar te vrijen. Dan kijk je recht in de camera met een blik van: ‘Ik ben doodserieus - als ik je te pakken krijg, ga ik je eens stevig nemen. Ik zal ervoor zorgen dat je je verstand verliest!’ Je speelt een personage, want anders krijg je gewoon een lege foto. Mensen kijken naar je ogen en je expressie, en ze zien het verschil.” Toch blijft het model erg bescheiden. “Ik zou echt een enorme hypocriet zijn als ik zei dat ik hard heb moeten werken voor mijn carrière, want het is me op een zilveren plaat aangeboden. Ik kan hier geen enkele eer voor opeisen. Het enige wat ik moest doen, was sporten en naar de gym gaan.”

Bimbo

In 1992 begon het Fabio te dagen dat er wel wat geld te verdienen viel met stationsromannetjes, en dus besloot hij dat hij ook een groter deel van de koek wilde. “Voor heel wat jaren stond ik model voor boekcovers”, vertelde hij. “Ze maakten posters van me. Ze maakten kartonnen borden. Ik kreeg nooit een cent meer dan wat ik voor de cover zelf betaald kreeg.” En dus sloot hij een overeenkomst met een uitgeverij voor drie boeken. Per boek zou hij 150.000 dollar verdienen. Dat viel niet in goede aarde bij de andere auteurs. “Hij is een bimbo”, sneerde Anne Stuart Ohlrogge, wiens bestverkopende boek, ‘Night of the Phantom’, Fabio op de cover had staan. “Er is een plaats voor mooie mannen in de wereld, maar je zou mooie mannen moeten kunnen zien en niet horen.” Fabio liet het alvast niet aan zijn hart komen en maakte er geen geheim van dat hij een ghostwriter inhuurde voor zijn pennenvruchten. “Hey, in Amerika gebruikt iedereen een ghostwriter", zei hij daarover.

Wijsheid

Je zou misschien verwachten dat de blonde god niet meteen vooraan stond wanneer de hersencellen werden uitgedeeld (want komaan, beauty én brains?), maar bijna iedereen die ooit met hem sprak, vertelt over hoe bescheiden en bedachtzaam de Italiaan uit de hoek kan komen. Zo vertelde hij ooit over beroemdheid: “Niemand hield een geweer tegen je hoofd om beroemd te worden. Als je het niet wil zijn, ga dan in een mijn werken. Wil je privacy? Je hebt genoeg geld. Stap op een vliegtuig. Ga naar een privé-eiland. Niemand zal je daar storen. En je hebt er alle privacy van de wereld.” Ook is Fabio niet zomaar van plan om deel te nemen aan allerhande realityshows. “Normaal gezien, wanneer mensen zichzelf in zo'n positie plaatsen, doen ze dat omdat ze wanhopig geld of aandacht nodig hebben. Waarom moet je iets doen dat zo vernederend is? Voor het geld? Er is niet genoeg geld in de wereld om me zoiets te laten doen.”

Een acteercarrière vond het beroemde model wél interessant. Nadat hij genoeg had van het poseren, richtte hij zijn pijlen op Hollywood. Veel talent had hij daarvoor niet nodig, want hij speelde voornamelijk zichzelf. In ‘The Bold and the Beautiful’ speelde hij een terugkerend personage, en ook in ‘Zoolander’ en ‘Dude, Where’s My Car’ kwam hij voorbij.

Liefde

De trotse omgedoopte Amerikaan (hij noemt zijn naturalisatieceremonie in 2016 zijn ‘grote huwelijk’), had dankzij zijn uiterlijk nooit een gebrek aan geïnteresseerde vrouwen, maar zegt dat hij wel selectief bleef in zijn keuze van bedpartners. “Ik probeerde altijd goede meisjes uit te kiezen. Ik had wel iets meer nodig dan een goed uiterlijk om opgewonden te raken.” Eén keer werd het model smoorverliefd. Hij was 23, het meisje, Jennifer, ook een model, 19. “Ze had een groot hart, was er altijd voor me, en ze was liefdevol en zorgzaam”, zei hij. “Maar ik was te jong en te wild.” Na zes jaar samen gingen de twee uit elkaar. Fabio kreeg spijt en probeerde opnieuw contact op te nemen, maar Jennifer hield de boot af. Hij heeft nog altijd spijt.

“Er zijn belangrijkere dingen dan een carrière en een lichaam. Liefde is het belangrijkste in iemand’s leven. Alle andere dingen zijn bevliegingen", vertelde Fabio. “Ik heb de ware liefde gekend, maar ik heb het verpest. Ik heb mijn carrière op de eerste plaats gezet, zelfs mijn moeder raadde me dat aan. Maar het was een fout. Je moet je ware liefde nooit laten gaan. Je maakt zoiets maar één keer mee. Vrouwen hebben geen fatsoen meer. Ze maken zich alleen maar druk over wat jij voor hen kan betekenen.” Hij zou graag nog iemand vinden om de rest van zijn leven mee te spenderen, en weet goed wat hij wil: “Iemand die zowel vanbinnen als vanbuiten mooi is. Maar vooral vanbinnen, want het uiterlijk vervaagt, dus het moet dieper gaan dan dat. Je moet iemand vinden die evenveel om je geeft dan jij om die persoon geeft.”

Pact met God

Voorlopig moet Fabio het nog zonder soulmate zien te rooien, al laat hij dat niet te zeer aan zijn hart komen. Hij kan zich amuseren met zijn meer dan 320 crossmotors (“Want er zijn 365 dagen in een jaar”) en het perfectioneren van zijn beroemde lokken. Voor wie ook interesse heeft in zo'n wuivende haardos, heeft Lanzoni twee tips. Eén: een uitgebalanceerd dieet met veel proteïne en mineralen. Twee: gebruik nooit shampoo met chemicaliën. Drie: vermijd het gebruik van conditioner. Vier: gebruik geen haardrogers. Het kan maar helpen.

Ook zijn nog steeds indrukwekkende lichaam roept wel eens jaloezie op, vertelt Fabio. “Mensen vragen me of ik een pact met de duivel gesloten heb om er nog steeds zo uit te zien, maar ik zeg dan dat ik een pact met God gesloten heb. Minstens vier keer per week ga ik zestig minuten lang naar de fitness. Op mijn landgoed heb ik een heel zwaar parcours, en ik ga er wandelen, lopen en motorcrossen. En vervolgens ga ik naar de fitness waar ik aan gewone cardio doe en gewichtheffen.”