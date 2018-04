Extravagant is een understatement: hoe deze sterren hun kinderen verwennen is absurd TDS

28 april 2018

11u25

Bron: Eigen berichtgeving 3 Celebrities I ederéén had vroeger wel die ene klasgenoot die alles kreeg waar hij of zij maar om vroeg. En a ls je het toen al tenenkrullend vond, dan heb je dit lijstje van verwende nesten nog niet gezien. Deze bekende kinderen leiden een waar luxeleven. Z onder dat ze daar iets voor hebben moeten doen.

Kate Middleton en prins William zijn maandag de ouders geworden van hun derde kind. Hoewel velen een leven vol luxe en weelde verwachten, staat de de jongen - gezien de omstandigheden - toch een relatief normaal leven te wachten. Je kon er eerder deze week bij ons al alles over lezen. Benieuwd of de kleine prins straks jaloers wordt als hij ziet hoe deze kinderen in de watten worden gelegd.

Suri Cruise (12), dochter van Tom Cruise & Katie Holmes



Over deze minifashionista is al heel wat inkt gevloeid. Suri Cruise is dan ook loslopend wild voor de paparazzi, sinds de scheiding tussen haar beroemde ouders. Al van bij haar geboorte wordt ze als verwend nest bestempeld. Suri staat op veel paparazzi foto's dan ook met een pruillip, hoewel ze steeds de duurste designerkleren en accessoires draagt én steevast met het laatste nieuwe speelgoed en technologische snufjes wordt gespot. Suri zou er volgens haar nanny trouwens een hekel aan hebben dan andere kinderen haar spullen aanraken.

Toen Suri vijf jaar oud was, was haar schoenencollectie al zo'n 132.000 euro waard. Daar zaten onder meer op maat gemaakte en speciaal voor haar ontworpen exemplaren van Marc Jacobs en Christian Louboutin en andere topmerken tussen. Wanneer mama Katie en haar dochter samen gaan winkelen bij luxelabels, spenderen ze op enkele uren tijd duizenden euro's. Haar garderobe wordt nu dan ook op zo'n 826.000 euro geschat.

Enkele jaren terug kwam Vogue te weten dat Suri ook een 82.000 euro kostende speelhut kreeg om in te vertoeven. The Huffington Post meldde dan weer dat papa Tom jaarlijks zo'n 5,7 miljoen euro uitgeeft aan een privéjet die Suri overal naartoe vliegt. Van Cruisen door het leven gesproken.

North (4), Saint (2) en Chicago (3 mnd) West, de kinderen van Kim Kardashian en Kanye West

Al meer dan een decennium lang domineren de Kardashians realityland. Ieder lid van de familie heeft miljoenen volgers op de sociale media, en ze timmeren nog volop verder aan hun imperium. Kim spant nog steeds de kroon, en dat brengt natuurlijk ettelijke miljoenen op. En die geeft ze met veel plezier uit aan alle mogelijke spullen voor haar kinderen.

Nog voor de kleine kids geboren waren, vulden Kim en Kanye al een hele kleerkast voor hun kleine wondertjes. Natuurlijk enkel met designers als Chloé, Christian Dior, Alexander Wang en Chanel. Er werd zelfs gefluisterd dat North, Saint en Chicago al een persoonlijke stylist hadden, nog voor ze ter wereld kwamen. En opmerkelijk detail: het trio zou honderden kledingstukken bezitten die ze nooit hebben gedragen.

Tijdens de modeweken zitten de kids steeds front row. Toen kleine it-girl North haar mama vergezelde naar de Paris Fashion Week in september, kreeg ze samen met haar nanny een eigen penthousesuite van 28.000 euro per nacht in het Royal Monceau-hotel. Om in de Franse hoofdstad te geraken maakten ze gebruik van een privéjet. Maar ook tijdens andere feestdagen worden ze in de watten gelegd. Om niet te zeggen: iedere dag van het jaar.

Kim en Kanye spendeerden bijvoorbeeld ruim 32.000 euro aan een wieg van Dolce en Gabbana. Een schommelpaard dat volledig werd versierd met Swarovski-kristallen kostte hen 112.000 euro. Een teddybeer van Luis Vuitton? Een duizelingwekkende 140.000 euro. En voor een unieke gouden fopspeen van luxemerk Suommo legden ze nog eens zo'n 78.600 euro neer.

Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (13) en Harper Beckham (6) , kinderen van Victoria & David Beckham

Nadat ze drie zonen op de wereld had gezet, was Victoria door het dolle heen met haar dochtertje. Harper wordt door haar designer-mama dan ook steeds getrakteerd op de meest stylish outfits. Toch willen papa en mama Beckham hun kinderen naar eigen zeggen "niet te hard verwennen, tenzij met liefde". Zo zouden de kids enkel zakgeld krijgen als ze klusjes afgewerkt hebben. Maar met vijf man personeel in huis, waaronder een nanny, poetsvrouw, tuinman en persoonlijke kok, is het natuurlijk maar de vraag welke klusjes de mini-Beckhams nog moeten doen.

Birthday eve with my babies x love u so much @davidbeckham kisses x Een foto die is geplaatst door null (@victoriabeckham) op 17 apr 2018 om 03:09 CEST

Voor de geboorte van hun zusje Harper kregen de drie jongens een luxueuze boomhut ter waarde van 44.000 euro cadeau. Daar bleef het niet bij, want net als Suri Cruise kregen ze ook nog een speelhuis. Een klein Beckingham Palace, zeg maar. Dit kostte 165.000 euro. Victoria deelde op Instagram al beelden van de boomhut, die 's avonds knap wordt verlicht. "Groetjes vanop het platteland X", schreef ze bij de foto. Dat ze gewoon in haar eigen tuin zat, leek ze wel even vergeten te zijn.

Dochter Harper draagt steevast outfits van duizenden euro's van ontwerpers als Chloé en mocht tijdens de New York Fashion Week naast Anna Wintour zitten, de beroemde hoofdredactrice van de Amerikaanse 'Vogue'. Ook de kleine Romeo heeft de passie voor mode en mocht al schitteren als model voor Burberry. Hij poseerde in 2013 voor het eerst, en voor één dag werken kreeg hij toen 55.000 euro. Dat is op een draaidag van 8 uur omgerekend 114 euro per minuut. Spend it like Beckham, Romeo! Al hadden mama Victoria en papa David ongetwijfeld iets te maken met dat contract.

Maddox (16), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (11), Vivienne (9) en Knox (9) Jolie-Pitt, de kinderen van Brad Pitt en Angelina Jolie

In 2016 kondigde ‘Brangelina’ hun scheiding aan. Die verliep heel moeizaam, omdat Brad en Angelina ruzie bléven maken over de voogdij van hun kinderen. Desondanks de moeilijke periode kwam hun kroost nooit iets te kort, wel integendeel.

De kinderen verdelen hun tijd over de verschillende huizen van hun ouders in Californië, New Orleans, Frankrijk en Italië en vergezellen Brad en Angelina tussendoor naar filmsets en trips over de hele wereld. Daar wordt tijd gemaakt voor qualitytime: tijdens een uitje naar Parijs spendeerde Brad zo 16.740 euro in dure boetieks aan een van zijn dochters.

De kinderen staan erom bekend de meest extravagante verjaardagsfeestjes van Hollywood te hebben. Zo was Shilohs feestje eentje met graffiti en skateboardlessen, vierde Zahara haar achtste verjaardag op een privéresort op de Caraïben en kreeg zoon Maddox een feestje in Londen in het thema van de Olympische Spelen. Inclusief mini-atletiekpiste en basketbalveld. Pax zijn 7de verjaardag werd in de bloemetjes gezet in Parijs, waar hij een ballonvlucht over de stad en een luxueuze boottocht over de Seine kreeg.

Maar ook voor andere gelegenheden zoals Halloween gaan ze ver: een medewerker van een verkleedwinkel lekte in 2013 uit dat de kids er elk een outfit kregen aangemeten van zo'n 830 euro tot 850 euro.

Louis Bardo Bullock (8), zoon van Sandra Bullock

De geadopteerde Louis kreeg voor zijn eerste verjaardag niet alleen duizenden euro's speelgoed en taart. Hij kreeg van zijn beroemde mama namelijk ook een schilderij van Andy Warhol ter waarde van 12.350 euro. Nu maar hopen dat hij er niet zelf op is gaan kleuren.

Blue Ivy (6), Sir en Rumi Carter (10 mnd), de dochter en tweeling van Beyoncé & Jay-Z

"Ik weet dat ik allicht het meest verwende kind ooit zal opvoeden", biechtte rapper Jay-Z al op aan Oprah nog voor hun dochtertje Blue Ivy ter wereld kwam. Hij en Beyoncé doen er alles aan om die voorspelling waar te maken: voor haar geboorte huurden Beyoncé en Jay-Z de hele vloer van het Lenox Hill-ziekenhuis in New York af.

Na de geboorte kochten haar beroemde ouders dan weer een stoel bezet met kristallen ter waarde van 10.000 euro, een met roze kristallen bezette badkuip van 4.280 euro, een wieg van 33.000 euro, een gouden hobbelpaard van 493.000 euro en een mini-Bugatti, mini Cadillac en mini Ferrari. Die kosten elk meer dan 25.000 euro. Net als elk ander meisje droomde Blue ook van een eigen pony, en die kreeg ze. Een Arabische volbloed nog wel, die 68.000 euro waard is.

Haar garderobe is intussen enkele miljoenen waard en bevat op maat gemaakte Tom Ford-schoentjes, Jay-Z-tour-T-shirts in kindermaatjes en tiara's. Ze werd bijvoorbeeld al gezien in een kleedje van Mischka Aoki dat ruim 9.000 euro kost, en in een zijden t-shirt van zo'n 4.200 euro.

Op 13 juni vorig jaar stond de wereld even in rep en roer: Beyoncé is toen bevallen van tweeling Rumi en Sir Carter. De overgang van één dochter naar drie kinderen is natuurlijk veeleisend, en dus namen de superster en Jay Z liefst 18 extra mensen in dienst. Volgens Radar Online bestaat het team van nanny’s uit acht dames: twee voor Blue Ivy, drie voor elke baby. Die wisselen elkaar af in shiften van acht uur, zodat er 24 uur op 24 iemand aanwezig is. Ze verdienen naar verluidt zo'n 85.000 euro per jaar.

Ze namen verder ook dokters, schoonmaaksters en huishoudsters, bodyguards, chauffeurs, en een financiële expert aan. Want de tweeling heeft nu al een marktwaarde van bijna 7 miljoen euro.

Sir Carter and Rumi 1 month today. 🙏🏽❤️👨🏽👩🏽👧🏽👶🏾👶🏾 Een foto die is geplaatst door null (@beyonce) op 14 jul 2017 om 07:10 CEST

Ook op tournee willen Beyoncé en Jay-Z niet aan luxe willen inboeten. Zo eisen ze bijvoorbeeld twee reiswiegjes voor Rumi en Sir die met 18-karaats goud bekleed moeten zijn. Vanbinnen moeten ze bekleed zijn met pure zijde. Beyoncé wil ook dat het altijd 25 graden warm is in de ruimte waar de kinderen verblijven. Bovendien moet de kamer gevuld zijn met geurkaarsen die naar rozen ruiken en moet er altijd een chef-kok ter beschikking staan. Beyoncé eist te allen tijde minstens zes bodyguards en een aantal nanny’s in de kamer.

Kingston James McGregor (11), Zuma Nesta Rock (9) en Apollo Bowie Flynn (4), de kinderen van Gwen Stefani en Gavin Rossdale

"Ze zijn zo verwend, ik weet niet meer wat te doen", gaf Gwen Stefani zelf al toe aan People Magazine. En ze liegt niet, want voor Kingstons vierde verjaardag spendeerden zij en Gavin bijvoorbeeld meer dan 13.000 euro aan het feestje in superheldenthema. If I was a rich boy, horen we hem al meezingen met zijn mama.

Misschien is het een normaal bedrag voor hen, maar ook voor Kerstmis gaf de zangers veel geld uit: zo'n 24.500 euro uit aan kleding van Gucci voor haar oogappels. Zoon Kingston Rossdale wordt in Hollywood overigens aanzien als de tegenhanger van Suri Cruise.

Max (10) en Emme (10), De tweeling van Jennifer Lopez en Marc Anthony

De ouders van de tweeling zijn intussen niet meer samen, maar dat weerhoudt hen er niet van om hun kids als echte diva's te behandelen. Als baby waren hun rammelaars bezet met diamanten, en sliepen ze enkel in 100% gekamd Egyptisch katoen. Er werd een 'Welcome to the world'-feestje gegeven, dat 164.000 euro heeft gekost.

Ze kregen meteen een hele garderobe, waaronder veel stuks van Chanel. Zo kregen ze elk een outfit 1.900 euro, die versierd werd met een persoonlijke borstspeld van 250 euro per stuk. Ook rugzakjes van 1.700 euro mochten niet ontbreken. Nu hebben Max en Emme elk hun eigen shetlandpony - Prijskaartje? 54.125 euro - en krijgen ze geregeld een professionele massage. Hun bezittingen worden nu al op zo'n 2,1 miljoen euro geschat.

Valentina Paloma Pinault (10), de dochter van Salma Hayek en François-Henri Pinault

Ze is amper 10, maar nu al gaat de dochter van Salma Hayek mee naar kunstgala's in Italië of rode loper-events op Saint-Barthélemy. Daar kan ze met een gerust hart praatjes maken met de andere gasten, want Salma zou erop gehamerd hebben dat haar dochter minstens drie talen - Engels, Spaans en Frans - kon spreken.

Met 17 miljard euro op de bankrekening behoren Salma Hayek en haar man veruit tot de rijkste koppels in Hollywood. En dus is investeren in de toekomst van hun dochter geen probleem: haar vader heeft al 9,8 miljoen euro aan vastgoed gekocht is Los Angeles. Allemaal op naam van Valentina, uiteraard.