Explosieve nieuwe tapes werpen ander licht op zaak Johnny Depp: “Je sloeg die verdomde deur in mijn gezicht!” SDE

18 maart 2020

15u10

Bron: Page Six 0 Celebrities Het proces dat Johnny Depp (56) tegen zijn ex Amber Heard (33) heeft aangespannen vanwege laster en eerroof, belooft behoorlijk pittig te worden. Nog voor de rechtszaak begonnen is, duiken her en der kersverse ‘bewijzen’ op die moeten staven dat Johnny haar niet mishandeld heeft. En die zouden wel eens belangrijk kunnen worden...

In enkele nieuwe opnames die zijn uitgelekt, praten Amber Heard en Johnny Depp over een incident waarbij de actrice een deur tegen het hoofd van Johnny zou hebben gegooid. Daarna zou ze hem in het gezicht geslagen hebben. “Het spijt me zo”, hoor je Amber zeggen. “Ik kan me herinneren dat ik je sloeg als een antwoord op dat gedoe met de deur. En het spijt me echt dat ik je sloeg met de deur of je in je gezicht sloeg. Het was niet mijn bedoeling.”

Fout beeld

De tape werd zo’n vier jaar geleden al eens gebruikt, tijdens het echtscheidingsproces van het koppel. De advocaten van Johnny speelden de opname af voor Amber, die een verklaring aflegde. In de opname hoor je Johnny zeggen: “Ik werd net aan mijn hoofd geraakt door de verdomde hoek van de deur ... En toen stond ik recht en sloeg je me!”

Tijdens haar verklaring in 2016 hield Amber vol dat ze deur niet doelbewust in het gezicht van Johnny sloeg. “Ik probeerde te ontsnappen uit een kamer waar Johnny me aanviel”, zei ze. “Ik probeerde naar de andere kant van de deur te komen, ik probeerde om de deur te sluiten, en hij probeerde binnen te komen, ondanks mijn pogingen om aan een aanval te ontsnappen.” Dat ze zich in de opname verontschuldigt voor het incident met de deur, legde ze zo uit: “Ik heb het heel duidelijk gemaakt dat het me speet dat de deur hem raakte toen ik naar de kamer ging waar ik probeerde te ontsnappen. Maar de opname geeft een fout beeld van wat er echt gebeurde: dat hij in de kamer probeerde te komen, waar ik hem uit wilde houden.”

Schadevergoeding

Amber en Johnny zouden de opnames trouwens gemaakt hebben als onderdeel van hun huwelijkstherapie.

Binnenkort begint de rechtszaak tegen Amber. Johnny wil maar liefst 50 miljoen dollar (bijna 46 miljoen euro) schadevergoeding wegens laster en eerroof, na een essay in de Washington Post waarin ze schrijft over huiselijk geweld. Amber zegt dat ze verschillende keren mishandeld is geweest door de acteur, maar die houdt vol dat het eigenlijk andersom is.