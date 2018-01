Experts: "Ronnie Flex inspireert jongeren om af te kicken van wiet" Ronnie Flex in rehab en zes vragen over wietverslaving Peter de Graaf en Maaike Vos

25 januari 2018

17u40

Bron: Volkskrant 0 Celebrities "Ben ff gaan afkicken in rehab..." Met die woorden kondigde rapper Ronnie Flex (25), die in 2015 met het nummer Drank & Drugs doorbrak bij het grote publiek, maandag op Instagram aan begeleiding te zoeken om van zijn wietverslaving af te komen. Het traject duurt een week, laat zijn management weten. In hetzelfde bericht riep Ronnie Flex zijn fans op hem berichten te sturen, iets waar ze massaal gehoor aan gaven.

"Goed bezig broertje, je bent een voorbeeld voor al je volgers", zo klinkt het op Twitter. "Haters weten niet hoe sterk je moet zijn om te doen wat jij doet", steekt een andere fan hem een hart onder de riem. Maar er klinkt hier en daar ook kritiek. "Wiet is de enige drug waaraan mensen niet doodgaan en dat weet je", schrijft iemand in het Engels. Een andere Twitteraar verwijt hem aandacht te vragen over de ruggen van tienermeisjes met zijn 'zogenaamde' wietverslaving.

Wietverslaving

"Ik denk dat hij veel jongeren gaat inspireren om ook wat aan hun wietverslaving te doen. Ze kijken tegen hem op en ambiëren zijn levensstijl. Hij is een rolmodel", zegt Tewatha Muller, expert digitale jongerencultuur bij het Nederlandse Bureau Jeugd & Media. Ze ziet dat jongeren een wietverslaving vaak onderschatten en prijst de openheid van Ronnie Flex. "Elke dag een joint roken wordt als iets normaals gezien. Hij zegt nu dat wiet niet iets is waar je zo mee kunt stoppen, maar een echte verslaving. Veel jongeren zullen hierdoor opener worden en daar prijs ik hem voor."

