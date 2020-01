Exclusief voor abonnees Expert over burn-out Marco Borsato: “Vreemdgaan is ook hard werken” Luc Beernaert

09 januari 2020

22u15 60 Celebrities Marco Borsato is op zijn 53ste ten prooi gevallen aan de ziekte van de eeuw: burn-out. “Ik heb tijd nodig om mezelf weer op te laden”, laat de zanger weten. Recent stond Borsato publiekelijk met zijn broek op zijn enkels toen zijn buitenechtelijke affaire na tien jaar aan het licht was gekomen. “Vreemdgaan is ook hard werken, het maakt je leven complex en zwaar”, zo reageert stress- en burn-outexpert Luc Swinnen.

Borsato stelt dat zijn werk weliswaar zijn lust en zijn leven is, maar dat hij er nu echt door zit. “De energie is weg. De impact van wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt.” Borsato kreeg de voorbije jaren ook een lichte beroerte en moest het faillissement van zijn productiemaatschappij verwerken. Heel wat misère dus, maar verklaart dat zijn burn-out? Luc Swinnen is burn-outexpert en -coach. Met een reeks boeken over stress en burn-out kent hij veel bijval. We vroegen hem of burn-out altijd werkgerelateerd is en of dat bij artiesten als Borsato anders ligt dan bij ‘gewone’ werknemers.

