Expert legt uit: zo vonden de speurders ‘Eveline’ SVM

07 oktober 2020

18u48 0 Celebrities Er is een doorbraak in de zaak rond de naaktfoto’s van drie BV’s. Het parket bevestigde dat er twee mannen opgepakt zijn. Een van hen zou de beruchte ‘Eveline’ zijn, de hoofdbron van de verspreiding. Maar hoe gingen de daders nu te werk? Tim Cools, een ex-agent bij de Computer Crime Unit, geeft tekst en uitleg.

De speurders willen voorlopig enkel kwijt dat ze de zaak opgelost hebben dankzij ‘digitaal onderzoek’. Van het lopende dossier kent Cools het fijne niet, maar als vroegere expert op het terrein weet hij wel ongeveer hoe het duo tegen de lamp gelopen is.

“Stan Van Samang, Peter Van De Veire en Sean Dhondt werden benaderd door een vals Instagramprofiel”, aldus de cyberspecialist. “In eerste instantie willen we natuurlijk weten wie dat account aangemaakt heeft. Daarvoor vragen we een vordering aan de parketmagistraat of de onderzoeksrechter. Die wordt vervolgens opgestuurd naar Facebook, waar Instagram deel van uitmaakt.”

“Bij de gegevens die gedeeld worden, zit onder meer het IP-adres. Zo wordt de telecomprovider bekend. Dat bedrijf kan dan opzoeken welke abonnee aan het profiel gekoppeld is.”

“Die ene fout vinden”

Kan er dan geen vals IP-adres aangemaakt worden? “Zeker wel”, weet Cools. “In dat geval gaan we een stapje verder en kan bij Facebook de historiek van IP-adressen opgevraagd worden. Zo komen we te weten hoe vaak en met welk IP-adres dat profiel connectie gemaakt heeft. En dan komt het er op neer om uit de grote lijst met IP-adressen die ene fout te vinden. Stel dat er maar twee adressen uit België terug te vinden zijn, dan kunnen de daders snel gevonden worden.”

Socialemediabedrijven mogen gegevens in principe maar negen maanden bijhouden. “Er is gisteren wel een arrest gekomen van het Europees Hof dat onderzoek met telefoniedata moeilijker maakt. Als diezelfde lijn doorgetrokken wordt naar IP-adressen krijgen we een enorm probleem om criminaliteit op te lossen”, besluit Cools.

