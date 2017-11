Exen van Justin Bieber en Selena Gomez zijn nu ook een koppel MVO

Net wanneer je denkt dat het Justin en Selena sage niet meer gekker kan worden, beslissen nu ook hun twee exen om samen op date te gaan.

Rapper The Weeknd had sinds januari dit jaar een relatie met Selena Gomez, maar brak eind oktober met haar. De breuk zou het resultaat zijn geweest van een verzoening met Justin Bieber, waar The Weeknd liever geen deel van wilde uitmaken. Ondertussen zijn Justin en Selena weer een koppel.

Maar ook hun exen zitten niet stil: Model Yovanna Ventura stapte bij The Weeknd in de auto, om samen de nacht in te trekken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Photo News

A close up of my phone case, with Love Een foto die is geplaatst door Yovanna Ventura (@yoventura) op 08 nov 2017 om 22:52 CET

Photo News The Weeknd, aan het begin van zijn relatie met Selena Gomez.