Exen Cardi B en Offset vieren samen kerst

Cardi B en Offset vieren samen kerst

18 december 2018

07u20

Bron: ANP 0 Celebrities Ondanks hun recente breuk, zijn Cardi B en Offset van plan de kerstdagen samen door te brengen. Een bekende van het stel vertelt aan E! dat Cardi wil dat hun dochtertje Kulture haar eerste kerst met haar beide ouders doorbrengt.

Cardi maakte op 4 december bekend dat zij en de Migos-rapper niet meer bij elkaar zijn. Sindsdien doet Offset hard zijn best om de boel te lijmen. Dit weekend onderbrak hij een concert van zijn ex om haar te vragen hem terug te nemen, eerder plaatste hij een emotionele videoboodschap op sociale media waarin hij haar om vergiffenis vroeg. Naar verluidt wees Cardi hem de deur nadat hij vreemd was gegaan.

Als Offset niet alleen Kulture, maar ook zijn andere kinderen wil zien met kerst, krijgt de 27-jarige het nog druk. Hij heeft naast zijn vijf maanden oude dochter met Cardi nog drie kinderen met evenveel vrouwen.