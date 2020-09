Exact 20 jaar na ‘Charlie’s Angels’: Drew Barrymore, Cameron Diaz en Lucy Liu houden reünie TDS

08 september 2020

20u32

Bron: ANP 1 Celebrities Drew Barrymore (45) heeft haar ‘Charlie’s Angels’-collega’s Cameron Diaz (48) en Lucy Liu (51) uitgenodigd voor de eerste aflevering van haar nieuwe talkshow. De dames schuiven maandag aan in ‘The Drew Barrymore Show’ omdat het bijna twintig jaar geleden is dat de eerste film verscheen, melden Amerikaanse media.

Drew, Cameron en Lucy bleven na de film en het vervolg uit 2003 goede vriendinnen. Toen Lucy vorig jaar een ster kreeg op de Hollywood Walk of Fame waren haar collega’s aanwezig en bedankt de actrice ze ook in haar toespraak.

In de eerste aflevering van haar middagtalkshow op zender CBS is ook Adam Sandler te gast. Andere beroemde vrienden die in de eerste week voorbij komen zijn onder anderen Reese Witherspoon, Jane Fonda, Charlize Theron en Tyra Banks.