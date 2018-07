Ex-zangeres Destiny's Child opgenomen in psychiatrische kliniek Redactie

18 juli 2018

06u32

Bron: AD 0 Celebrities Michelle Williams heeft zichzelf vrijwillig laten opnemen in een psychiatrische kliniek. De Destiny's Child-zangeres, die onlangs nog met haar collega's Beyoncé Knowles en Kelly Rowland te zien was op het Amerikaanse festival Coachella, kampt al geruime tijd met depressies en zoekt hiervoor hulp. Dit meldt TMZ.

De 37-jarige Michelle verblijft al een aantal dagen in een kliniek net buiten Los Angeles en liet via Twitter weten dat ze al jaren om meer aandacht vraagt voor mentale gezondheid. "Ik wil mensen aansporen om hulp te zoeken wanneer dat nodig is en om steun te vragen van degenen die daadwerkelijk om je geven. Ik voel me nu een trots, gelukkig en gezond persoon die altijd zal strijden voor anderen die hulp nodig hebben", aldus Michelle.

De zangeres is altijd open geweest over haar psychische problemen. Zo vertelde ze eerder in een Amerikaanse talkshow dat ze vroeger suïcidale gedachten heeft gehad. "Ik had geen flauw benul van depressies tot ik de 30 gepasseerd was; ik dacht dat ik gewoon last had van 'growing pains'. Daarna vielen er ineens wat puzzelstukjes op hun plek. Ik kamp al sinds mijn 14e met psychische problemen, alleen wist ik toen niet precies wat het was."