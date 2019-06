Ex-werknemers van Jamie Oliver zijn niet blij met zijn grote uitgaven na faillissement: “Hij is een dikke egoïst” Redactie

Honderden ex-werknemers van Jamie Oliver (44) zijn razend. Terwijl zij hun jobs kwijt zijn omdat tientallen restaurants van Jamie failliet zijn verklaard, blijft hij zelf miljoenen uitgeven. Jamies persoonlijke fortuin wordt nog altijd op meer dan 400 miljoen euro geraamd en dat verstopt hij totaal niet. Hij laat momenteel zelfs ingrijpende, peperdure verbouwingen aan zijn plattelandshuis uitvoeren.

Ja, Jamie en zijn vrouw Jools spenderen miljoenen aan de renovatie van Spains Hall, hun 16de-eeuwse huis dat ze enkele jaren geleden kochten. De waarde van het schitterende pand wordt op 14 miljoen euro geschat. Het telt twaalf slaapkamers, tien badkamers, twee keukens en verschillende zitkamers. Méér dan groot genoeg voor Jamie, zijn vrouw en hun vijf kinderen, dus. En door de renovaties zal het huis uiteraard nog in waarde stijgen.

“Dat allemaal terwijl sommigen van zijn vroegere koks, hulpkoks en kelners amper de huur van hun appartementje kunnen betalen omdat ze geen werk meer hebben”, zegt een ex-werknemer bitter. “Jamie Oliver deed zich in het verleden voor als iemand die sociaal bewust is en die opkomt voor mensen die het minder hebben. Maar nu toont hij dat hij gewoon geen hart heeft. Hij is een dikke egoïst die enkel aan z’n eigen geluk denkt.”