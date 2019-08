Ex-wereldkampioen boksen Ricky Hatton in tranen nadat hij ‘per ongeluk’ steak van 920 euro bestelt TDS

27 augustus 2019

16u13

Bron: Instagram/Metro 0 Celebrities Ricky ‘The Hitman’ Hatton (40) zal zich zijn vakantie wellicht nog lang herinneren. De voormalige wereldkampioen boksen verblijft op het Griekse eiland Mykonos, en ging er met zijn vriendin Charlie zorgeloos dineren. Toen hij daags nadien de gepeperde rekening onder ogen kreeg, brak Ricky naar eigen zeggen ‘in tranen uit’. Het totale bedrag van de maaltijd kwam uit op 1.927 euro.

“Ik ben net wakker geworden in een plas van tranen” - zo liet Hatton via de sociale media weten dat hij tijdens zijn vakantie een wel erg buitensporig dinertje heeft gehad. De bokser deelde via zijn profiel een foto van de rekening, en zei onder andere dat hij ‘per ongeluk’ een steak van 920 euro had besteld. Hij geeft zichzelf duidelijk de schuld van de dure maaltijd: “Dit krijg je dus als je een vette en hebzuchtige sukkel bent”.

Op het bonnetje staan niet alleen dure gerechten, ook aan drank werd heel wat uitgegeven. Zo bestelde het gezelschap een fles Dom Perignon Brut van 490 euro en een fles Hendricks Gin voor 120 euro. Het eindtotaal kwam uit op 1.927 euro, maar naar eigen zeggen had Hatton geen idee van zijn uitgaven. “Ik heb het gewoon besteld, ik heb niet naar de prijzen gekeken”, zei hij op Instagram. “De rekening kwam en iedereen begon mij uit te lachen. Wauw.”

‘Eigen schuld’

Ook de eigenaar van het bewuste restaurant heeft intussen gereageerd op de situatie. In de Britse media stellen zij dat de foto van de rekening wel degelijk echt is, maar dat het restaurant niets verweten kan worden. “Het was een fout van zijn kant. Hij heeft het menu niet goed gelezen”, klinkt het. “En hij heeft zich blijkbaar geamuseerd met zijn flater te delen via sociale media. Hij heeft nu eenmaal een zeer kostelijke fout gemaakt.”