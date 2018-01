Ex-vrouw Weinstein cancelt New York Fashion Week MVO

31 januari 2018

06u11 0 Celebrities Georgina Chapman, de aanstaande ex-vrouw van Harvey Weinstein, heeft de show van haar modelabel Marchesa voor de aankomende New York Fashion Week afgezegd. De modeshow stond gepland op 14 februari, Valentijnsdag. Volgens een woordvoerder 'kijkt Marchesa uit naar een ander moment waarop de nieuwe collectie gepresenteerd zal worden'. Dit meldt E! News.

Chapman is momenteel verwikkeld in een echtscheidingsprocedure met Weinstein, die ze in gang heeft gezet nadat The New York Times een vernietigend artikel over zijn escapades publiceerde. Volgens de krant heeft haar echtgenoot tientallen, zo niet honderden, vrouwen seksueel misbruikt.

Volgens insiders is de 41-jarige Georgina 'te bang' om een catwalkshow te geven en verkoopt ze haar collectie voorlopig liever online. Harvey en Georgina hebben twee kinderen, Dashiell en India, over wie zij volledige voogdij krijgt. Hoewel Chapman een miljoenensom meekrijgt na haar scheiding van Weinstein, heeft ze dat geld niet per sé nodig. Dankzij haar succesvolle modelabel werd ze op eigen kracht al miljonair. Het stel was tien jaar getrouwd.