Ex-vrouw van Korn-frontman Jonathan Davis overlijdt op dag dat hij contactverbod voor haar aanvroeg sam

18 augustus 2018

10u04

Bron: TMZ, Mirror 0 Celebrities Deven Davis, de 39-jarige ex-vrouw van zanger Jonathan Davis, werd gisteren dood aangetroffen. Dat bevestigt haar familie. De zanger van nu-metalband Korn stond in juni nog solo op de affiche van de Graspop Metal Meeting.

"De familie Davis blijft achter met een gebroken hart na het verschrikkelijke verlies van Deven Davis", meldt Korns platenmaatschappij Roadrunner Records. "We vragen dat je hun privacy - en de privacy van hun naasten - respecteert en hen de ruimte geeft om in rust te rouwen. We danken jullie voor jullie liefde, begrip en steunbetuigingen in deze moeilijke periode."

Drugs

De doodsoorzaak is niet bekend, maar Deven overleed op de dag dat Jonathan een contactverbod tegen haar aanvroeg wegens huiselijk geweld. Een rechter verbood haar contact te hebben met haar twee kinderen en de hond van het gezin. Volgens Jonathan leed de moeder van zijn kinderen aan een drugsverslaving, iets waar ze al meer dan twintig jaar mee worstelde. Hij voerde voor de rechtbank aan dat haar druggebruik hun kinderen emotionele schade berokkende door verwaarlozing, meldt showbizzsite TMZ.

De frontman van Korn stelde aan de rechtbank dat Deven afhankelijk was aan zowel legale als illegale middelen. Ze zat al zes keer in een afkickkliniek en "is constant onder de invloed van lachgas, cocaïne en Norco", luidde het. Norco is een erg verslavende pijnstiller die alleen verkrijgbaar is op voorschrift.

Deven Davis, Wife of Korn Lead Singer Jonathan Davis, Dead at 39 https://t.co/pupwTqiyAP TMZ(@ TMZ) link

Bewusteloos

Jonathan, die in oktober 2016 de echtscheiding aanvroeg wegens onverzoenbare verschillen, stelt dat de nieuwe vriend van Deven een drugdealer was hij bewusteloos in de zetel in haar woonkamer aantrof toen hij de kinderen ging langsbrengen. Hij beweert ook dat hij een heroïnepijp en cocaïne in het toilet zag drijven toen Devon buiten westen op de grond lag op de bovenverdieping.

Volgens gerechtsdocumenten die TMZ kon inkijken, zat Deven in een afkickhuis, maar was ze een week spoorloos toen ze daar vertrok.

Wie met vragen zit rond zelfdoding kan in België terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.