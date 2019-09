Ex-vrouw van Channing Tatum is in blijde verwachting van haar tweede kindje KD

25 september 2019

09u15 0 Celebrities ‘Step Up’-actrice Jenna Dewan (38) is in blijde verwachting van haar tweede kindje. Voor haar partner Steve Kazee (43) wordt het zijn eerste spruit. Jenna heeft al een dochter, Beverly (6), met haar ex-man Channing Tatum. Volgens E! News reageerde hij positief op het nieuws. “Ze hebben een goede verstandhouding en hij is blij voor haar”, aldus een goede vriend.

Anderhalf jaar geleden maakten Jenna en Channing bekend dat ze niet langer een koppel vormden. Niet veel later vonden de twee het liefdesgeluk weer bij een ander. Channing vormt al even een stel met de Britse zangeres Jessie J, terwijl Jenna haar hart een jaar geleden aan Tony Award-winnaar Steve Kazee verloor. Nu maakt de actrice bekend dat ze zwanger is. “We zijn heel blij om ons gezin wat groter te maken", deelt Jenna mee in het Amerikaanse blad People.