Ex-vrouw R. Kelly komt op voor mishandelde vrouwen

14 maart 2019

11u08

Bron: ANP 0 Celebrities Andrea Kelly, de ex-vrouw van zanger R. Kelly, is afgereisd naar het eiland Anguilla om daar huiselijk geweld ten opzichte van vrouwen onder de aandacht te brengen. Tegelijkertijd zamelt ze geld in voor een goed doel dat hier aan meewerkt. Dit meldt The Blast.

‘Drea’, zoals ze ook wel genoemd wordt, was een van de belangrijkste sprekers tijdens Women’s Week, een evenement dat georganiseerd werd door het Amerikaanse ministerie van Sociale Zaken. Ze sprak honderden vrouwen toe over ‘de waarheid over huiselijk geweld en hoe je dit kan overleven’. Daarnaast organiseerde ze ‘A Night With DREA’, waar ze 10.000 dollar binnenhaalde om goede doelen te ondersteunen.

Andrea was te zien in de omstreden zesdelige documentaire over R. Kelly, waarin ze vertelde jarenlang door hem fysiek en mentaal mishandeld te zijn. Iets wat de zanger zelf in alle toonaarden ontkent.