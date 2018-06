Ex-vrouw R. Kelly in tranen: "Ik wilde dood" IB

18 juni 2018

03u31

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Andrea Kelly, de ex-vrouw van zanger R. Kelly, heeft zich voor het eerst publiekelijk uitgelaten over hun huwelijk. Huilend biechtte de vrouw in de talkshow Sister Circle Live op dat ze op een gegeven moment een einde aan haar leven wilde maken, omdat ze geen andere uitweg meer zag. "Het was God die me behoedde voor deze daad, hij heeft ervoor gezorgd dat ik de juiste beslissing nam," aldus Andrea.

"Ik stond op het punt van het balkon te springen in een hotel, toen God me een soort visioen gaf van mezelf. Ik zag mezelf dood en onder het bloed liggen op de grond, terwijl de ambulances eraan kwamen. Toen hoorde ik een stemmetje van mijn kinderen, dat ze nog niet zonder mij konden. Ik werd als het ware naar mijn laptop gezogen door een hogere macht, die me dwong 'huiselijk geweld' op te zoeken. Ik stuitte op een vragenlijst, waarvan ik 15 van de 17 vragen met 'ja' kon beantwoorden. Robert voldeed bijna geheel aan dat plaatje van geweld. Toen wist ik dat het genoeg was."

Sekssekte

Andrea was 13 jaar getrouwd met R. Kelly en deelt drie kinderen met hem. Woordvoerders van de zanger hebben nog niet gereageerd op het interview. De zanger is gedurende zijn loopbaan wel vaker beschuldigd van geweld en seksueel misbruik. Ook zou de zanger er een sekssekte op na houden, waar vrouwen onder dwang zitten zonder enig contact met de buitenwereld. Volgens Kelly is dit klinkklare onzin en 'doet niemand iets tegen haar zin'.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.