Ex-vrouw Paul McCartney blij met excuses voor afluisteren SD

08 juli 2019

14u10 0 Celebrities Heather Mills (51), de ex-vrouw van Paul McCartney (77), is blij dat ze vandaag excuses kreeg van News Group Newspapers (NGN). De uitgeverij van kranten The Sun en News of the World heeft haar ook een “substantiële” schadevergoeding toegekend vanwege een afluisterschandaal dat Groot-Brittannië op zijn kop zette. Dat melden Britse media.

In 2011 begon de Britse politie een onderzoek naar een grootschalig afluisterschandaal waarbij voicemails van beroemdheden zoals Heather Mills, Elton John en Liz Hurley werden afgeluisterd door medewerkers van de roddelpers. News of the World moest vanwege het afluisterschandaal in 2011 stoppen. Het afluisteren van voicemails zou ook gangbaar zijn geweest bij The Sun, maar de uitgeverij heeft dit altijd ontkend.

Tijdens een hoorzitting van het Britse hooggerechtshof werden de verontschuldigingen aan Heather en haar zus Fiona Mills voorgelezen. NGN bood "oprechte excuses" aan voor het "leed dat hen is aangedaan door een inbreuk op hun privacy". "Dergelijke activiteiten hadden nooit mogen plaatsvinden." NGN benadrukte overigens nogmaals niet aansprakelijk te zijn voor het illegaal aftappen van voicemails.

"Het hacken van mijn telefoon heeft een uiterst negatieve invloed gehad op mijn persoonlijk leven en dat van mijn familie", zei Mills tegen de rechter. Ze is blij met de reactie van NGN. Na afloop van de zitting verklaarde ze "een gevoel van vreugde en gerechtigheid" te ervaren.