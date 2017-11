Ex-vrouw neemt het op voor Sylvester Stallone KDL

Brigitte Nielsen, de ex-vrouw van Sylvester Stallone, heeft het opgenomen voor haar voormalige echtgenoot. Volgens haar is het onmogelijk dat de acteur in de jaren tachtig seks had met een minderjarig meisje.

Sylvester en Brigitte waren destijds pas getrouwd en "onafscheidelijk", vertelt ze tegen TMZ. Dat Sylvester het meisje mee zou hebben genomen naar hun hotelkamer kan dan ook niet kloppen. "Dit is niet gebeurd. Het grootste gedeelte van de dag was ik bij hem, daarna gingen we eten en naar onze kamer. Er was niemand anders in de kamer dan wij twee. Het is ongelooflijk dat Sylvester en zijn familie dit moeten verduren terwijl er niets is gebeurd", vertelt Nielsen, die haar ex-man al dertig jaar niet meer gezien heeft.

Stallone wordt ervan beschuldigd een minderjarig meisje gedwongen te hebben tot een trio met hem en zijn lijfwacht tijdens de opnames van de film 'Over The Top' in 1986. De acteur ontkende de feiten vorig week ook al. Hij liet via zijn woordvoerder weten dat het "een belachelijk, pertinent onjuist verhaal" is.

Brigitte Nielsen was ooit 18 maanden getrouwd met Stallone.