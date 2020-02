Ex-vrouw Harvey Weinstein dolverliefd op acteur Adrien Brody SDE

Bron: Page Six 0 Celebrities Georgina Chapman (43) heeft het niet gemakkelijk gehad. Toen haar echtgenoot, Harvey Weinstein (67), in 2007 beschuldigd werd van seksueel misbruik, besloot ze prompt van hem te scheiden en zich enkel nog om haar twee kinderen te bekommeren. Maar kijk: de modeontwerper is opnieuw verliefd. De gelukkige is acteur Adrien Brody (46). Dat schrijft Page Six.

Georgina Chapman en Adrien Brody zouden al sinds afgelopen herfst een relatie hebben. De twee hadden elkaar al een paar keer ontmoet op evenementen, maar de vonk sloeg pas echt over in april, toen ze beiden uitgenodigd waren op een feestje van Helena Christensen in Puerto Rico.

Nochtans had Georgina de liefde afgezworen. Toen in oktober 2017 de bom barstte rond haar echtgenoot Harvey Weinstein, besloot ze al na een week de scheiding aan te vragen. Samen met hun twee kinderen, India Pearl (9) en Dashiell (6), verhuisde ze naar het stille Westchester. Een bron vertelde toen aan The Post: “Georgina is niet aan het daten, helemaal niet. Daar denkt ze zelfs niet aan. De laatste paar jaren zijn de moeilijkste uit haar leven geweest, en nu maakt ze zich alleen nog maar druk om haar kinderen.” Een hereniging met Harvey zit er ook niet in: “Hoe kan iemand dat ook maar denken? De hele wereld heeft gezien wat Georgina heeft meegemaakt. Die insinuatie is absurd en extreem kwetsend.”

Toen Adrien op haar pad kwam, moest Georgina haar idee over niet daten blijkbaar bijstellen. De Oscarwinnaar bleek een grote steun en groeide zo uit tot haar geliefde.