Ex-vrouw Elton John spant rechtszaak tegen hem aan SDE

26 juni 2020

14u40

Bron: Metro/Guardian 0 Celebrities Vijf jaar lang mocht Renate Blauel (67) zich de echtgenote van Elton John (73) noemen. Tegenwoordig zit het er echter bovenarms op, want de Duitse heeft haar ex voor de rechter gesleept.

Het is misschien moeilijk om Elton John aan de zijde van een vrouw voor te stellen, maar kijk: van 1984 tot 1988 was de Britse zanger gehuwd met de Duitse geluidstechnicus Renate Blauel. Hij ontmoette haar bij de opnames van z'n album ‘Too Low for Zero’ en ze stapten een jaar later in het huwelijksbootje. Tijdens hun huwelijk hield Elton vol dat hij biseksueel was, maar nadat de relatie strandde, uitte hij zich toch als homoseksueel. “Ze was de meest klassevolle vrouw die ik ooit ontmoet had, maar het mocht niet zijn", zei Elton later over hun breuk. “Ik leefde in een leugen."

Na hun scheiding verdween Renate grotendeels in de anonimiteit, maar nu duikt ze toch terug op. De voormalige geluidstechnicus spant namelijk een rechtszaak aan tegen haar voormalige geliefde, met een bevelschrift tegen hem. De reden is onbekend, maar volgens The Guardian wordt die werkwijze ook gebruikt wanneer het over privacy gaat of mensen een publicatie willen verhinderen. De advocaat van Renate bevestigde aan de krant dat ze het papierwerk had ingediend, maar weigerde om meer uitleg te geven. “Ze hoopt om het in der minne op te lossen”, klonk het.

Verschillende Britse kranten speculeren nu dat het bevelschrift iets te maken heeft met ‘Me’, de biografie van Elton die vorig jaar verscheen. De zanger zou na hun breuk een geheimhoudingsovereenkomst getekend hebben, maar het lijkt erop dat hij zich daar niet aan gehouden heeft. Dat zou Renate met de rechtszaak hopen recht te zetten.

Biografie

Erg vaak werd Renate trouwens niet vermeld in de biografie. Wel schreef hij: “Ik heb het hart gebroken van iemand van wie ik hield, en die onvoorwaardelijk van mij hield. Iemand die ik op geen enkele manier de schuld kon geven. Ondanks alle pijn was er helemaal geen sprake van bitterheid. Nog jaren nadien - wanneer er iets met me gebeurde - dook de pers op aan haar deur, op zoek naar roddels, maar ze heeft nooit iets gezegd. Ze zei alleen dat ze haar met rust moesten laten."

Elton beschreef ook hoe weinig contact hij na de breuk nog met Renate had. “Ik zag haar nog een keer nadat we scheidden. Toen ik kinderen had, nodigde ik haar uit in mijn huis in Woodside, want ik wilde dat ze hen kon ontmoeten. Ik wilde haar zien, ik wilde dat ze een deel van ons leven zou zijn, en wij deel van haar leven. Maar ze wilde niet, en ik bleef niet aandringen. Ik moet haar gevoelens respecteren.”

Lees ook:

Elton John moet bandleden ontslaan na gecancelde shows

Elton John schiet ex-verloofde van 50 jaar geleden financieel te hulp