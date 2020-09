Ex-vrouw Dr. Dre eist 2 miljoen (!) alimentatie per maand JV

04 september 2020

07u28

Bron: ANP 0 Celebrities Dr. Dre (55) en zijn vrouw, Nicole Young (50), staan voor een moeilijke scheiding. Zij is naar eigen zeggen naar de rechter gestapt, omdat ze verplicht werd om onder huwelijksvoorwaarden te trouwen. Ze eist nu twee miljoen alimentatiegeld per maand van haar aanstaande ex-man.

Na een relatie van 24 jaar vroeg Nicole begin deze zomer de scheiding aan. De rapper bevestigde eerder al dat hij voor al haar kosten wil opdraaien en alimentatiegeld wil betalen. Maar Nicole is niet zo snel tevreden en eist daarom nu bijna twee miljoen dollar (ongeveer 1,7 miljoen euro) alimentatie per maand.

Dr. Dre zou met zijn muziekcarrière en elektronicamerk ‘Beats By Dr. Dre’ een vermogen van zo'n 820 miljoen dollar (700 miljoen euro) hebben opgebouwd. Nicole zou uit zijn op de helft van dat geld. Daarover was meteen gesteggel: Andre beweert dat de twee onder huwelijksvoorwaarden zijn getrouwd, maar Nicole stelt dat hij die papieren twee jaar na hun trouwen voor haar ogen heeft verscheurd.

Insiders weten aan TMZ te melden dat de rapper niet van plan is zijn vrouw te betalen, omdat zij nog in zijn huis in Malibu woont en gebruik maakt van zijn auto's, personeel en andere zaken. Nicole zou echter bij de rechter hebben aangedragen dat zij niet meer afhankelijk wil zijn van haar ex. Nicole is de moeder van de twee jongste kinderen van Andre, zoon Truice en dochter Truly. Beide zijn meerderjarig dus hun ouders hoeven niet in de clinch over kinderalimentatie.

