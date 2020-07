Ex-vrouw Dan Brown beschuldigt bestsellerauteur van dubbelleven: “Hij onderhield andere vrouwen met mijn geld” MVO

01 juli 2020

20u25

Bron: ANP 0 Celebrities Blythe Brown, de ex-vrouw van bestsellerauteur Dan Brown (56) beschuldigt hem van een “dubbelleven” en klaagt hem aan. Het Amerikaanse tijdschrift People schrijft dat op basis van inzage in rechtbankstukken.

Tijdens het twintigjarige huwelijk van de Browns stal de schrijver geld uit gemeenschappelijk bezit, aldus Blythe. Van dat geld onderhield hij vanaf 2014 affaires met meerdere vrouwen. Hij loog over dit alles tegen zijn vrouw. “Deze rechtszaak gaat over voor mezelf opkomen”, zegt ze tegen People.

De schrijver van De Da Vinci Code en zijn vrouw gingen in 2019 uit elkaar. Dan Brown verklaart aan People dat hij verbaasd is door de claims van zijn ex. Hij zegt zich eerlijk en rechtvaardig te hebben opgesteld tijdens hun echtscheidingsprocedure, waar Blythe volgens hem meer dan de helft van hun gezamenlijke bezit aan overhield.