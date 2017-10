Ex-vriendin van R. Kelly vertelt over misbruik redactie

Bron: ad.nl 0 EPA Zanger R. Kelly ontkent alle aantijgingen. Celebrities Kitti Jones was zo'n twee jaar samen met de wereldberoemde r&b-zanger R. Kelly (50). In die jaren mocht ze met hem mee op tournee, maar werd ze ook door hem gecontroleerd, gemanipuleerd, en gedwongen tot seks.

Jones is de eerste vrouw die in detail vertelt over haar leven als één van de vriendinnen van de zanger. Robert Kelly, zoals hij voluit heet, zou vrouwen als een soort sekteleider naar binnen lokken. Vervolgens mogen ze niks meer zonder zijn toestemming - waaronder het toilet bezoeken - en moeten ze hem 'papa' noemen. Ook worden de vrouwen geslagen, krijgen ze soms dagen geen eten voor straf, en dwingt Kelly ze tot seks met elkaar. Die seksuele handelingen filmt hij vervolgens, vertelt Jones aan Rolling Stone.

Jones was DJ in de stad Dallas toen ze Kelly, waar ze al jaren fan van was, ontmoette tijdens een afterparty na één van zijn concerten. Kelly was toen 44. Ze had wel verhalen gehoord over de zanger, onder meer over zijn voorliefde voor minderjarige meisjes, maar gaf hem het voordeel van de twijfel. Hij gaf haar zijn nummer, ze sms'te hem, en een paar maanden later vloog hij haar naar een andere stad voor een avontuurtje. Daar was van romantiek weinig sprake: volgens Jones kwam Kelly de hotelkamer binnen en haalde hij direct zijn geslachtsdeel uit zijn broek.

Ze twijfelde hierna over de relatie, ook omdat Kelly haar uitgebreid regisseerde tijdens de seks, maar negeerde de alarmbellen omdat ze zo onder de indruk was van de wereldster. Uiteindelijk zegde ze haar baan op en ging ze in een appartement van Kelly wonen. Hij nam haar mee op tournee en ze deed zelfs me aan een deel van zijn act op het podium.

Dieptepunt

Na de tour, die relatief harmonieus verliep, volgde het dieptepunt: Jones ontdekte dat ze niet de enige vriendin van Kelly was, en hij dwong haar regelmatig om seks te hebben met andere vrouwen. Hoewel ze tegen die tijd op een plek woonde waar ook andere vriendinnen van Kelly waren, mochten de vrouwen niet elkaar praten. Ook kreeg ze soms dagen geen eten, werd haar telefoon vaak afgepakt, en mishandelde Kelly haar.

Na twee jaar misbruik en vernedering verzon ze een smoes: haar zoon, die bij zijn vader in Europa woonde, was tijdelijk in Dallas en Jones wilde hem opzoeken. Ze vloog terug naar Dallas en verliet Kelly. Zelfs hierna spraken de twee elkaar soms, maar hun contact is inmiddels geheel verbroken.

Kelly ontkent alle aantijgingen. Jones laat weten dat ze wellicht een aanklacht gaat indienen.