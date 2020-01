Ex-vriendin van R. Kelly onthult: “Hij chanteerde meer dan 100 vrouwen en dwong hen om minderjarigen te misbruiken” BDB

31 januari 2020

09u01

Bron: The Sun/De Telegraaf 4 Celebrities Azriel Clary, de 22-jarige ex-vriendin van R. Kelly (53,) heeft enkele straffe onthullingen gedaan over het misbruik door de zanger. “Hij had me gehersenspoeld en manipuleerde me de hele tijd”, vertelt ze in The Sun. “Hij chanteerde meer dan honderd slachtoffers en liet hen strafbare dingen doen.”

Clary had vijf jaar een relatie met de ‘I Believe I Can Fly’-zanger, maar zette er eerder deze maand een punt achter. Toen ze R. Kelly leerde kennen bij een van zijn concerten, was zij 17 en hij 48. Ze trok bijna meteen bij hem in en beweert dat hij vanaf dat moment bepaalde wat ze droeg, met wie ze sprak en wanneer en hoe ze seks met hem had.

Nochtans verdedigde de vrouw Kelly eerder in de ochtendshow van Gayle King. Ze was daar toen te gast met Jocelyn Savage, die nog altijd een relatie met de zanger heeft, en beklemtoonde dat ze vrijwillig bij de zanger woonde en niet misbruikt werd. Inmiddels geeft de ex toe dat dat leugens waren. “Ik haat het om het te moeten zeggen, maar ik ben inmiddels zover dat ik kan toegeven dat het tegendeel waar is. Ik werd wel gemanipuleerd. Deze man had me om zijn vinger gewonden. Als hij me had gezegd te springen, had ik alleen gevraagd: hoe hoog?”, vertelt ze in The Sun.

Gestolen

Volgens de ex van de zanger heeft Kelly veel meer slachtoffers gemaakt dan degene die bekend zijn. “Hij had vrouwen in elke stad”, gaat de vrouw verder. “De meeste daarvan chanteerde hij.” Zo zou de omstreden zanger zijn slachtoffers uitspraken op papier hebben laten zetten, die ze vervolgens moesten bekrachtigen met een handtekening. “Hij heeft brieven van slachtoffers die onder dwang moesten schrijven dat ze dingen van hem hadden gestolen.”

Kelly ging volgens zijn ex nog veel verder met zijn chantage. Hij zou zijn slachtoffers hebben gedwongen om voor de camera extreme handelingen uit te voeren. “Ik ken een hoop vrouwen die zich te beschaamd en vernederd voelen om zich hierover uit te spreken. Deze man had zo veel macht over hen, dat hij ze zelfs dwong om op beeld hun minderjarige broertjes of nichtjes te misbruiken.”

Ook vertelt Clary dat Kelly haar meerdere malen dwong om groepsseks te hebben met hem en andere mannen en vrouwen. Soms wel tot vijf keer per dag. “Robert had een heel hoge seksdrive. Als je niet wilde meedoen, hem belachelijk maakte bij de andere vrouwen of simpelweg niet goed genoeg presteerde, dan vertelde hij dat je kon vertrekken of moest wachten op het toilet tot hij klaar was.”

Kelly zou volgens zijn ex ook vaak last hebben gehad van losse handjes. “Nadat hij je had gevraagd de televisie harder te zetten, ging hij naar de badkamer en mishandelde hij de vrouwen die niet deden wat hij van ze verlangde”, vertelt ze. “Niemand durfde er iets van te zeggen. Want of je dat nu wel of niet deed, hij sloeg je alsnog in elkaar. Als je niet voldoende naar zijn pijpen danste, wilde hij ook geen seks meer met je. Het was gemakkelijker om hem tevreden te houden, dan elke dag opnieuw in elkaar geslagen te worden.”

Harverscheurend

Ondanks alle afschuwelijke gebeurtenissen, heeft Clary altijd van haar gewelddadige ex gehouden. “Het is echt hartverscheurend, omdat ik een toekomst met hem wilde en echt van hem hield. Als ik nu zijn naam hoor, zou ik willen dat ik elke herinnering kon wissen.”

Kelly zit momenteel in de cel en moet de komende maanden in vier verschillende misbruikzaken voorkomen. Zijn advocaat ontkent alle aantijgingen van Clary. “Het is duidelijk dat ze nu wil profiteren van hun relatie. Desondanks koestert Mr. Kelly geen wrok jegens mevrouw Clary.”