Ex-vriendin Tupac probeert zijn naaktfoto te verkopen voor grof geld

21u33

Bron: TMZ 2 Kos Celebrities Een ex-partner van Tupac Shakur, beter bekend als rapper 2Pac, probeert een naaktoto van de overleden rapper te verkopen voor grof geld. De dame vraagt niet minder dan 7.500 dollar, omgerekend zo'n 6.360 euro voor de expliciete foto. Dat schrijft TMZ.

De foto werd genomen tijdens een feestje in 1990 in het Amerikaanse Marin County, een plaats in Californië. Op het pikante plaatje is te zien hoe de rapper zijn penis toont, iets wat hij volgens zijn entourage graag deed om zijn vrienden te choqueren.

De ex-vriendin zou gedreigd hebben een foto te nemen van zijn geslachtsdeel, omdat Shakur zich niet wou bedekken. Zo kwam ze aan de bewuste naaktfoto. De vrouw heeft overigens nog meer foto's van tijdens het feestje, maar op die beelden draagt Shakur wel kleding.

De naaktfoto van Tupac, die in 1996 kwam te overlijden, gaat onder de hamer bij het online veilinghuis Gotta Have Rock and Roll. De vermeende ex-partner vraagt niet minder dan 6.360 euro voor de prent. Maar de vrouw is evenwel bereid te verkopen aan de hoogste bieder.