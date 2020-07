Ex-vriendin maakt zich zorgen om gezondheid Mick Jagger: “Hij is erg kwetsbaar” BDB

18 juli 2020

16u07

Bron: ANP/Daily Mail 0 Celebrities Luciana Morad (50), een ex van Rolling Stone Mick Jagger (76), zegt in een interview met de Daily Mail dat ze zich zorgen maakt over de zanger. “Hij zit in de gevarenzone tijdens deze coronacrisis en dat lijken we allemaal te vergeten.”

Volgens Morad gaat het momenteel goed met de zanger, maar is hij met z’n 76 jaar op de teller wel heel kwetsbaar voor het coronavirus. “Hij ziet er dan misschien nog wel uit alsof hij 20 is, maar biologisch gezien is hij ietsje ouder”, vertelt de Braziliaanse tv-presentatrice die een zoon Lucas heeft met Jagger. “En dat lijken we allemaal te vergeten omdat hij de eeuwige jeugd lijkt te hebben. We moeten daarom extra goed op hem letten.” De Britse rocker onderging vorig jaar nog een hartoperatie waarbij een hartklep succesvol werd vervangen.

Morad leerde Jagger 22 jaar geleden kennen op een feestje. De twee werden verliefd, ook al was de Rolling Stone toen nog getrouwd met model Jerry Hall. Na een stormachtige romance raakte de Braziliaanse zwanger en zette ze zoon Lucas op de wereld. Jaggers affaire met Morad was de druppel voor Hall: ze vroeg meteen de scheiding aan. En ook al bleef de affaire niet duren, toch houden de Rolling Stone en de tv-presentatrice nog steeds contact. “Hij is altijd een geweldige vader geweest”, vertelt Luciana. “En erg genereus. We gaan af en toe nog samen op vakantie en ik ben goed bevriend met z'n nieuwe partner Melanie Hamrick. Ik hoor hem wekelijks.”

