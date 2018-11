Ex-vriend van Paris Hilton eist verlovingsring van 1,7 miljoen euro terug TDS

20 november 2018

13u46

Bron: ANP 0 Celebrities Paris Hilton moet haar verlovingsring binnenkort waarschijnlijk inleveren. Chris Zylka wil de peperdure ring terug nu hun relatie over is, weet TMZ. In een post op Instagram lijkt Paris Hilton de geruchten trouwens te bevestigen dat zij een punt heeft gezet achter haar relatie met Chris Zylka.

De acteur vroeg Paris tijdens een wintersportvakantie in Aspen in januari ten huwelijk. De ring die hij daarbij tevoorschijn toverde bleek 2 miljoen dollar - omgerekend 1,7 miljoen euro - waard en kostte vier maanden om te maken. De sieradenmaker liet toen weten in de ring 20-karaats diamanten te hebben verwerkt.

Paris zou degene zijn die een punt achter de relatie heeft gezet. Ze deelde maandag een foto op Instagram waarop ze als Marilyn Monroe poseert, en plaatste daarbij haar favoriete quote van de actrice. “Ik geloof dat alles gebeurt om een reden. Mensen veranderen zodat je ze los kunt laten. Dingen gaan mis zodat je het waardeert als het wel goed loopt. Je gelooft leugens zodat je uiteindelijk leert dat je alleen jezelf kunt vertrouwen. En soms lopen goede dingen stuk zodat betere zaken samen kunnen komen.”

Te hard van stapel

Eerder lieten insiders aan People en TMZ al weten dat Paris haar relatie met de acteur had verbroken. Chris zou te hard van stapel zijn gelopen en de Paris realiseerde zich tien maanden na hun verloving dat hij toch niet de ware voor haar was, zo meldden de bronnen. Afgelopen zomer werd de bruiloft van Paris en Chris al eens uitgesteld. Ze beweerden toen dat dat was omdat ze meer tijd nodig hadden om “de bruiloft van de eeuw” te plannen.