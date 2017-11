Ex-vriend Selena Gomez vertrouwde Justin Bieber niet Hij kreeg uiteindelijk gelijk MVO

06u05 0 Photo News Selena Gomez en The Weeknd Celebrities Rapper The Weeknd (27) had sinds januari dit jaar een relatie met zangeres Selena Gomez. Die laatste is sinds kort echter terug samen met haar ex-vriend, Justin Bieber.

Hoewel aanvankelijk werd beweerd dat The Weeknd er helemaal geen problemen mee had dat Selena en Justin terug als vrienden met elkaar omgingen, ligt de waarheid wel wat anders.

"Hij heeft Justin nooit vertrouwd in de buurt van Selena," klinkt het bij insiders. "Hij vertrouwde haar wel, maar wist dat Bieber op een gegeven moment iets zou proberen."

The Weeknd had ondertussen ook een doorlopende vete met Bieber, die te maken had met hun muziek. Geen van beiden waren ze elkaars fan, en dat lieten ze meermaals horen.

Justin heeft daarnaast ook steeds beweerd dat hij altijd van Selena heeft gehouden, en dat hij haar terug wilde. De achterdocht van The Weeknd blijkt dus op z'n minst deels gegrond, nu Selena na haar breuk met de rapper terug in de armen van haar ex valt.