Ex-vriend George Michael woont sinds 2016 in diens woning, maar familie wil hem weg SD

28 mei 2019

08u56

Bron: Metro UK 0 Celebrities Volgens de familie van George Michael woont zijn ex-vriend, Fadi Fawaz (45), sinds de dood van de zanger in 2016 in diens luxueuze huis en weigert hij om te vertrekken.

Op kerstdag 2016 overleed George Michael op 53-jarige leeftijd. Zijn voormalige vriend, Fadi Fawaz, zou sindsdien in Michael’s huis in Londen wonen, dat 5 miljoen pond (zo'n 5.672.858 euro) waard is. De familie van Michael zou al verschillende pogingen ondernomen hebben om hem uit het huis te krijgen, maar zonder resultaat. “Fadi doet echt verschrikkelijk lastig hierover”, vertelt een naaste van de familie aan The Sun. “Hij weigert om te vertrekken ondanks verschillende brieven en aanvragen in de laatste 18 maanden. Hij negeert hen gewoon en het lijkt erop dat hij nu bepaalde rechten als kraker heeft.” De insider voegt eraan toe: “Het duurt nu al zo lang, dat het moeilijk is om in te schatten wat er vervolgens gaat gebeuren. De advocaten bekijken wat er gedaan kan worden. Het zou een pak gemakkelijker zijn als Fadi gewoon weg zou gaan.”

Naar verluidt beweert Fadi dat hij voor Michael stierf, toestemming kreeg om in het huis te blijven wonen.