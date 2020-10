Ex-vriend George Michael eist maandelijkse toelage van familie: “Ik heb recht op 15.000 pond per maand” Redactie

Bron: AD 0 Celebrities Kenny Goss, de voormalige partner van de in 2016 overleden zanger George Michael, klaagt de familie van zijn ex-geliefde aan. Hij meent recht te hebben op een maandelijkse toelage van 15.000 pond (ruim 16.500 euro) per maand. De 62-jarige Goss was 13 jaar samen met de zanger, die hem niets naliet in zijn testament. Dat meldt The Sun.

Goss zegt zijn carrière te hebben opgegeven voor zijn ex-vriend om voor hem te kunnen zorgen. Hierdoor is hij inkomsten misgelopen en vindt hij dat hij aanspraak kan maken op dezelfde toelage die hij kreeg toen de twee nog samen waren. Volgens Kenny was George 'niet meer helemaal bij zinnen' toen hij zijn testament optekende. “We

De twee gingen in 2009, zeven jaar voor het plotselinge overlijden van George Michael, uit elkaar. De breuk zelf werd pas in 2011 bekendgemaakt. Volgens Goss was er geen ruzie tussen de twee. “We hadden een heel goede, lieve relatie. We waren niet kwaad op elkaar of zo. Hij was echt de liefde van mijn leven, en ik denk dat ik ook die van hem was.”

Huisman

Volgens ingewijden is het Goss puur om het geld te doen. “Hij was inderdaad de 'huisman' in zijn relatie met George en zorgde ervoor dat alles op rolletjes liep. En daar kreeg hij maandelijks ook een flink budget voor van George. Maar daar is Kenny iets te veel aan gewend geraakt, want zelfs nadat ze al jaren uit elkaar waren, en George nu al bijna 4 jaar overleden is, wil deze man nog steeds geld zien.”

“Kenny denkt dat hij een soort erfgenaam is, maar dat is hij niet. George heeft niet voor niets al zijn geld en huizen nagelaten aan zijn familie. Als hij had gewild dat Kenny iets zou krijgen, dan had hij dat echt wel in zijn testament gezet.”

Testament

Goss is overigens niet de enige die geen vrede kan nemen met het testament van George Michael. Ook zijn ex Fadi Fawaz, die op het moment van zijn dood nog met hem samenwoonde, kreeg het deksel op de neus toen de eigendommen van de overleden zanger verdeeld werden. De erfenis van de zanger ging naar goede doelen, zijn familie, en enkele van zijn medewerkers. Zijn zussen mochten verder zelf beslissen wie verder nog geld kreeg, maar Goss en Fawaz zagen geen cent.

Fawaz haalde daarna uit op Twitter naar zijn overleden vriend - “George, ik haat je” - en weigerde ook lange tijd om te vertrekken uit het huis van de zanger in het centrum van Londen. Hij negeerde de aangetekende brieven van Michaels familie zo lang dat hij krakersrechten verkreeg. Uiteindelijk ontspoorde de situatie vorig jaar: Fawaz besloot een deel van het dak van de villa van George Michael, die zo’n vijf miljoen waard is, eigenhandig te slopen. De voormalige kapper werd gearresteerd en de toegang tot de riante woning werd hem ontzegd. Sindsdien zou hij geen vaste woning meer hebben.

George Michael stierf op kerstdag 2016 in zijn huis in Goring-on-Thames, op 53-jarige leeftijd. Onderzoek naar de doodsoorzaak wees destijds uit dat Michael een natuurlijke dood stierf. De zanger leed aan een verzwakt hart en een vervette lever, volgens een van de betrokken lijkschouwers.

