Ex-verloofde Bobbi Kristina Brown dood door overdosis

02 januari 2020

06u45

Bron: The Daily Mail 22 Celebrities Nick Gordon is gestorven aan de gevolgen van een overdosis drugs. De man, die schuldig bevonden werd aan de dood van Whitney Houstons dochter Bobbi Kristina Brown, werd 30 jaar oud.

Volgens The Daily Mail is Nick Gordon vanwege een reeks hartstilstanden tijdens de nieuwjaarsviering afgevoerd naar een ziekenhuis in Florida. Daar hebben artsen hem niet meer kunnen redden. Zijn naasten zouden op 1 januari over zijn dood zijn geïnformeerd. Gordon's broer Junior Walker reageert ontzet op Facebook, waar hij schrijft: "God waarom moest ik mijn broer verliezen op Nieuwjaarsdag? Ik kan alleen maar huilen."

Gordon sterft bijna vijf jaar na zijn ex Bobbi Kristina Brown, dochter van Whitney Houston en Bobby Brown. Zij werd in januari 2015 bewusteloos aangetroffen in een badkuip in haar huis in Atlanta. Zes maanden later stierf de 22-jarige vrouw. Een autopsie toonde aan dat Bobbi morfine, cocaïne, alcohol en medicatie genomen had, maar het was onduidelijk of de vrouw zelfmoord gepleegd had, vermoord was of haar dood een ongeluk was. Bobbi’s familie hield Gordon verantwoordelijk. En hoewel hij nooit strafrechtelijk veroordeeld is, werd hij in een civiele procedure, aangespannen door vader Bobby Brown en zijn familie, wel schuldig bevonden aan haar dood. Hij was de familie 36 miljoen dollar (ruim 32 miljoen euro) verschuldigd. Gordon heeft zijn betrokkenheid bij de dood van zijn vriendin altijd ontkend.

Gordon leerde Bobbi in 2007 kennen, toen Whitney Houston de 12-jarige weesjongen in huis opnam. De man had een tattoo van Whitney’s gezicht op zijn arm en noemde haar ‘moeder’, maar de zangeres heeft hem nooit echt geadopteerd. Hij werd ook niet opgenomen in haar testament. In 2012 stierf Whitney nadat ze in haar badkuip verdronk. Niet veel later maakten Gordon en Bobbi bekend dat ze een relatie hadden.