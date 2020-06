Ex-verloofde Aaron Carter heeft miskraam, koppel wel opnieuw samen: “De liefde van m’n leven” SDE

10 juni 2020

12u47 0 Celebrities Droevig nieuws voor Aaron Carter (32). Z'n ex-verloofde Melanie Martin (27) heeft hun nog ongeboren kindje verloren. De twee zijn wél opnieuw samen. Dat laat de zanger weten in een livestream op YouTube.

Zanger Aaron Carter en Melanie Martin hebben er al een turbulente relatie opzitten. Pas in januari maakten ze hun relatie bekend, maar dat hield Aaron niet tegen om haar naam op z'n gezicht te laten tatoeëren en zich met haar te verloven. In maart werd Melanie echter gearresteerd voor huiselijk geweld. Ze zou Aaron gekrast hebben op z'n arm. De vrouw werd op borg vrijgelaten. Daarvoor moest een derde partij maar liefst 50.000 dollar (zo’n 44.000 euro) neertellen. Wie dat was, is niet bekend. De relatie sprak in ieder geval af.

Een maand later maakte ze bekend dat ze zwanger was van Aaron, al toonde de zanger zich niet al te zeker dat het kind van hem was. Hij begon snel een relatie met een zekere Viktoria. “Mijn leven, mijn keuzes”, verdedigde hij zichzelf. Z’n nieuwe romance kwetste Melanie, liet ze weten op sociale media. “Op dit moment kan het me niet meer schelen of ik corona krijg en sterf. Ik heb niets meer om voor te leven. Mijn hart is gebroken.”

Miskraam

Dat hart is nu opnieuw geheeld, want Melanie en Aaron vormen opnieuw een koppel. Dat vertelden ze tijdens een livestream op YouTube. Al is het niet allemaal rozengeur en maneschijn, want Melanie kreeg een miskraam, “door stress”. Door het verlies samen te verwerken, groeiden ze opnieuw naar elkaar toe. Wonden zijn geheeld, fouten zijn vergeven. “Alles wat ik over jou gezegd heb, daar heb ik spijt van", zei Aaron tegen Melanie (en de kijkers). “Ik was gewoon kwaad." Het koppel legde uit dat hun breuk het gevolg was van “negatieve invloeden” en fouten van Melanie. Daar heeft de vrouw nu een oplossing voor gevonden: “Ik heb een nieuwe telefoon en ik bid dat er geen andere problemen meer voorkomen. Ik heb het gevoel dat iedereen wel problemen tegenkomt in z'n relatie.” En om die problemen op te lossen, gaf ze Aaron toegang tot de locatie van haar telefoon, zodat hij zou weten dat ze niet liegt over waar ze geweest is.

Tweede kans

“Melanie heeft een aantal dingen fout gedaan, maar iedereen verdient een tweede kans", voegde Aaron daaraan toe. “Mijn hart heeft haar nooit losgelaten, daar kon ik niets aan doen. Ik werd zo miserabel en eenzaam.” Hij was dus niet van plan om Melanie op te geven, en daar kon zelfs Viktoria niets aan veranderen. “Het kan me niets schelen wat ze nu doet", liet Aaron nog weten, en hij voegde eraan toe dat hij haar geblokkeerd had op sociale media.

Eind goed, al goed dus. “De liefde van m’n leven zit naast me", besloot een verliefde Aaron nog.

