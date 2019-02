Ex-verleider ‘Temptation Island’ vrijgesproken voor diefstal van 46.000 euro SVM

04 februari 2019

17u42

Redwan El Bakkali, een vroegere verleider uit het Vier-programma 'Temptation Island', is vrijgesproken voor de diefstal van 46.000 euro van zijn vroegere werkgever. Hij riskeerde achttien maanden cel en een boete van 1.600 euro.

De 31-jarige man werkte van 1 september 2016 tot en met 14 april 2017 als assistent shopmanager in kledingzaak Jack & Jones op de Meir in Antwerpen. Toen de hoofdzetel in Denemarken vaststelde dat die winkel het hoogste stocktekort had van alle winkels in Europa werd een onderzoek gestart.

Daaruit bleek dat El Bakkali tussen 23 november 2016 en 16 februari 2017 liefst 161 aankopen geannuleerd had, vijf keer meer dan de shopmanager die vaker van dienst was. De kledingstukken van die geannuleerde aankopen waren bovendien uit de stock verdwenen.

Mystery shoppers

Er werden daarop twee ‘mystery shoppers’ naar de winkel gestuurd. Ze betaalden hun aankoop elk met een briefje van 100 euro. Later bleek dat de eerste aankoop geannuleerd werd en dat de tweede niet geregistreerd werd. De politie werd erbij gehaald en die trof één van de biljetten van 100 euro in de broekzak van El Bakkali aan.

Hij zou in totaal 46.800 euro van zijn werkgever ontvreemd hebben, maar ontkende dat in alle toonaarden. El Bakkali voerde aan dat het kassasysteem geregeld mankementen vertoonde. Het biljet van 100 euro had hij naar eigen zeggen gewisseld met zijn eigen geld.

“Amper onderzoek”

Zijn advocaat voegde daar nog aan toe dat er amper een onderzoek werd gevoerd en dat het strafdossier hoofdzakelijk bestond uit stukken van de burgerlijke partij, die door de politie niet kritisch beoordeeld werden. De rechtbank had wel oren naar de argumenten van de verdediging en vond de schuld van El Bakkali niet bewezen. Door de vrijspraak grijpt zijn werkgever ook naast een schadevergoeding.