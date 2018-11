Ex van rapper Diddy en moeder van vier thuis dood aangetroffen LVA

16 november 2018

02u02

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities De woordvoerder van Sean 'Diddy' Combs heeft de media gevraagd om privacy na de dood van zijn ex Kim Porter. De rapper heeft drie kinderen met Kim, die donderdag op 47-jarige leeftijd overleed.

Diddy bevestigde de dood van Kim via zijn zegsvrouw, en vroeg de media "de families" met rust te laten. Kim en Sean kregen iets in 1994. De rapper adopteerde haar zoon Quincy (nu 27) en samen kregen ze nog een zoon, Christian (20). De twee hadden daarna jarenlang een knipperlichtrelatie en kregen in 2006 een tweeling, dochters D'Lila en Jessie. Het jaar erop gingen ze voor het laatst uit elkaar.

Donderdagochtend kregen de autoriteiten in Los Angeles een noodoproep over iemand met een hartaanval in het huis van Kim. Het voormalig model werd daar dood aangetroffen. Insiders melden aan TMZ dat Kim al een tijdje rondliep met een longontsteking.