Ex van ‘Modern Family’-actrice vangt bot bij rechter in rechtszaak over hun ingevroren embryo’s KDL

23 oktober 2019

11u59

Bron: ANP 0 Celebrities Nick Loeb (44), de ex van ‘Modern Family’-actrice Sofia Vergara (47), mag niet verder procederen in Louisiana. De zakenman had de al jaren slepende zaak rond twee embryo’s van het voormalige koppel naar de overwegend conservatieve staat verhuisd, in de hoop op een uitspraak in zijn voordeel.

De zaak draait om embryo’s die Vergara en Loeb tijdens hun relatie lieten invriezen. Ze tekenden daarbij een contract waarin ze vastlegden dat er alleen iets met de embryo’s mag gebeuren als beide partijen toestemming geven. Een half jaar na hun beslissing liep hun relatie op de klippen. Loeb hoopt met behulp van een surrogaatmoeder toch vader te worden van de kinderen, en Vergara wil dat voorkomen.

Volgens de New York Post seponeerde de rechter de zaak, omdat hij bewezen acht dat Loeb helemaal niet in Louisiana woont. De investeerder zou er alleen een appartement hebben gehuurd om het te doen lijken alsof hij zich in de staat heeft gevestigd, maar nooit een nacht te hebben geslapen in zijn woning, die ook niet gemeubileerd is.