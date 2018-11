Ex van Mel B doet vreemde bekentenis: “De huisgeit keek toe tijdens de seks” TK

25 november 2018

17u55

Bron: ANP 0 Celebrities Danny Lopes, een ex-minnaar van Spice Girl Mel B, heeft een nogal opmerkelijke onthulling gedaan. Tijdens zijn korte avontuur met 'Scary Spice' kwam huisgeit Phyllis wel eens binnen terwijl Danny met Melanie onder de lakens lag

"We lagen in bed en toen hoorden we ineens 'baaahaaa'. We keken op en zagen Phyllis ons vanuit de hoek van de kamer aanstaren", vertelt de acteur in de Britse krant Mirror. "Het was hilarisch, alsof zij ons haar goedkeuring gaf. Het was raar, maar we hebben er wel om moeten lachen.” Ondanks haar ietwat ongemakkelijke aanwezigheid mocht Phyllis van het stel wel blijven kijken, bekent Lopes.

Het avontuur met de Spice Girl was volgens Lopes echter van korte duur, omdat Mel na haar gestrande huwelijk met Stephen Belafonte (en de daaropvolgende vechtscheiding) mensen niet echt meer volledig vertrouwt en zich daarom snel terugtrekt uit een relatie.