Ex van Kourtney Kardashian razend nadat foto van verblijf in rehab uitlekt

06 mei 2020

16u16

Bron: Metro/ANP/DailyMail 0 Celebrities Scott Disick (36), de ex van Kourtney Kardashian (41) en vader van haar kinderen, is opnieuw in rehab beland. De realityster koos voor een exclusief en gloednieuw centrum in Colorado waar hij behandeld wordt voor drank- en druggebruik. Een uitgelekte foto van hem had echter een weinig rustgevend effect.

Vorige dinsdag kwam Scott Disick aan in All Points North Lodge, een exclusief behandelingscentrum dat pas in maart de deuren opende. Nadat hij negatief testte op het coronavirus, mocht hij een eerste sessie bijwonen. Via Zoom weliswaar. “Hij vertelde dat hij last heeft van trauma’s uit het verleden", vertelt een bron aan DailyMailTV. “Hij vermeldde ook problemen met z’n ex en z’n kinderen. Hij heeft cocaïne gebruikt en de laatste tijd erg veel gedronken." En dat was eraan te zien, zegt de bron. “Hij zag er erg mager uit. Hij vertelde de groep dat hij naar rehab kwam om aan z'n problemen te werken. Hij zei dat hij last heeft van afkickverschijnselen, en dat hij moe en lusteloos was.” Ondanks z'n bekendheid, wilde Scott geen voorkeursbehandeling: “Hij vertelde de medewerkers dat hij geen speciale behandeling wilde tijdens z'n verblijf, wat betreft eten en therapie.”

Rode draad

Scott worstelt al langer met verslavingen en persoonlijke problemen. Hij werd al drie keer eerder opgenomen in een ontwenningskliniek, maar sinds hij in 2017 een relatie begon met Sofia Richie, leek het beter met hem te gaan. Toch bleef hij het moeilijk hebben met onder meer de dood van z’n ouders - mama Bonnie stierf in 2013 na een slopende ziekte, papa Jeff overleed een jaar later. “Het verlies van m’n ouders is geen gemakkelijk onderwerp voor mij om over te praten", vertelde Scott onlangs nog in ‘Keeping Up With The Kardashians’. “Het maakt me erg kwetsbaar om hen te herinneren en om aan hen te denken.”

Stevig prijskaartje

Hoewel de kliniek in Colorado, met een prijskaartje van 36.966 euro tot 110.899 euro per maand, alles in huis heeft om z’n gasten in alle rust te laten ontwennen - zwembadden, jacuzzi’s, fitnessruimte, massageruimtes en ateliers - heeft Scott de plek ondertussen alweer verlaten. Toen hij merkte dat er een foto van hem tijdens z'n verblijf daar gelekt was, besloot hij kwaad om z'n advocaat in te schakelen. “We zijn geraakt door deze inbreuk van privacy en gaan juridisch actie ondernemen", laat die weten. Hij ontkent trouwens ook dat Scott in het centrum zat voor verslavingen. “Om eindelijk iets te doen aan de pijn die Scott al jaren in stilte had vanwege de plotselinge dood van zijn moeder en het overlijden van zijn vader drie maanden later besloot Scott vorige week zich te laten opnemen om te werken aan zijn trauma’s.”

