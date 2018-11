Ex van Kim Kardashian doet boekje open over hun seksleven, maar zij verweert zich: “Hij is een pathologische leugenaar” KD

05 november 2018

12u04

Bron: The Sun 0 Celebrities Kim Kardashian (38) heeft op Twitter afgerekend met haar ex Ray J (37), nadat hij getuigde over hun seksleven. Allemaal leugens, beweert Kim op Twitter.

Ray J is de man met wie Kim Kardashian in 2003 haar wereldberoemde sekstape opnam. Tijdens een nachtje stappen in Londen zou de zanger geroddeld hebben over zijn seksleven met Kim. Hij vertelde omstaanders dat ze erg kieskeurig was als het op intimiteit aankwam. Dat meldt de krant The Sun.

“Kim en ik hadden leuke tijden. Marathonsessies zelfs. Maar ze vond het niet leuk om bezweet te raken en stopte soms zelf om haar make-up aan te brengen. Ze wou er altijd goed uitzien tijdens de seks, met de juiste belichting”, aldus Ray J.

Volgens Kim Kardashian zelf zijn het allemaal leugens. “Hij is een pathologische leugenaar. Geloven jullie dit verhaal echt? Dat vind ik te grappig”, reageert de realityster op Twitter.