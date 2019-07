Ex van George Michael opgepakt kv

25 juli 2019

01u59

Bron: ANP 0 Celebrities De ex van George Michael is gearresteerd omdat hij het huis van de overleden zanger “aanzienlijke schade” zou hebben toegebracht. Fadi Fawaz werd in handboeien afgevoerd nadat buren hem op het dak hadden gezien van het miljoenenpand in Regent's Park in Londen.

De 46-jarige voormalig kapper woonde in het huis van George Michael, die in december 2016 op 53-jarige leeftijd overleed. Ze hadden sinds 2015 een relatie.

Getuigen hoorde Fawaz schreeuwen, voordat hij in een politiebus stapte: "Ik ga daar niet heen, ik blijf hier, ik wil hier blijven". Nu zit hij vast op een politiebureau in Noord-Londen.

De ex-vriend van George Michael zou woedend zijn over het feit dat de zanger hem geen cent heeft nagelaten uit zijn miljoenenerfenis. Volgens bronnen wil hij het testament aanvechten om zo toch aanspraak te maken op een deel van het fortuin.