Ex van Bella Thorne klapt uit de biecht: “We waren getrouwd” MVO

28 juni 2019

17u40 0 Celebrities Bella Thorne en Mod Sun gingen in april niet zomaar uit elkaar, ze zouden zijn gescheiden. Dat beweert althans Bella’s ex Mod Sun. De rapper zegt in een interview dat de twee getrouwd zijn geweest.

“Dat is wat gekke, jonge mensen doen”, bekende Mod tegen de website TooFab over de vijftien maanden durende relatie die hij had met Bella. “Ik ben verloofd, getrouwd en gescheiden in Hollywood. Dat is wat we hier doen. Dat is wat onze generatie doet.” Hoewel de twee nooit officieel in het huwelijk zijn getreden, hebben ze wel een trouwceremonie gehad en geloften naar elkaar uitgesproken.

Begin dit jaar werd al gespeculeerd dat de twee in het huwelijksbootje waren gestapt toen de 32-jarige Mod videobeelden deelde van iets dat leek op een trouwceremonie. Bella lokte op haar beurt geruchten uit door met een enorme smaragdgroene ring om haar vinger te verschijnen. Beiden lieten tot nog toe niets los over een eventuele verloving of bruiloft.