Ex schreef Jim Carrey twee jaar voor haar dood brief op iPad: "Je bracht mij coke, prostituees en ziektes"

Bron: Daily Mail 24 photo_news Celebrities Er is een nieuwe brief opgedoken van Catrione White aan haar knipperlichtgeliefde Jim Carrey. De Ierse schminkster schreef de nota op 8 april 2013 op haar iPad, twee jaar voor haar zelfdoding. Ze richtte zich tot de 55-jarige wereldberoemde acteur en verweet hem dat hij haar compleet "kapotmaakte". Dat meldt de Daily Mail, die de brief kon inlezen.

Jim Carrey lag al snel onder vuur na het overlijden van zijn ex, Catriona White, op 28 september twee jaar geleden. Haar ex-echtgenoot en haar moeder achtten de komiek verantwoordelijk voor de dood van White en spanden beiden een rechtszaak in. Twee weken na haar dertigste verjaardag benam White zich van het leven met een overdosis pillen, verschaft door Carrey, volgens Whites nabestaanden. In haar afscheidsbriefjes stond: "Vergeef me, alsjeblief. Ik ben gewoon niet geschikt voor deze wereld".

Wat ze daarmee bedoelde, wordt nu mogelijk duidelijker. Advocaten van Whites nabestaanden vonden op haar iPad een brief voor Carrey. Het is niet geweten of ze die ook effectief verzond naar de Canadees-Amerikaanse acteur. White beschuldigt hem ervan haar herpes te hebben gegeven en wil daarvoor excuses. "Ik wil dat je begrijpt dat dit, hoe pietluttig dit voor jou ook is, het leven van een vrouw verwoest. Ik wil dat je voorzichtig bent als je met andere vrouwen bent, en dat je aandacht besteedt aan je lichaam." De twee waren toen voor de zoveelste keer uit elkaar, maar in mei 2015 kwam het tot een verzoening.

White schrijft dat ze voor haar relatie met Carrey een gelukkig meisje was, dat van het leven genoot. "Toen kwam ik jou tegen en je troonde mij de wereld in van cocaïne, prostituees, mentale mishandeling en ziektes". Al deed Carrey ook "goede dingen" voor haar, hij "brak" haar als persoon. "Je beloofde mij Jekyll en ik kreeg Hyde. Je gooide mij weg nadat je alles wat nog de moeite was aan mij had opgeslorpt." Volgens Carrey wou White vooral als Ierse in de VS kunnen blijven en zocht ze daarom een Amerikaan om mee te trouwen. Dat zette hun relatie onder zware druk.

De Daily Mail kwam gisteren met het nieuws van de iPad-notitie naar buiten, terwijl Jim Carrey bijna tegelijkertijd zijn klacht tegen de familie voor afpersing bekendmaakte. Hij stelt dat hij een niet nader bepaalde som geld gaf aan Catriona White in 2013, om haar te doen zwijgen over de vermeende ziektes, die hij op haar zou overgedragen hebben. Carrey beweert dat dat helemaal niet klopte, maar dat hij niet wou dat White het publiek zou maken. Nu vindt hij dat een "fout" en zegt hij "geen tweede keer te zullen toegeven". Wat Whites moeder en ex-man willen bereiken met hun proces, beschouwt Carrey dan ook als afpersing. Hij zegt dat White de herpes al had opgelopen voor ze met hem was. Haar zelfdoding is volgens Carrey te wijten aan haar schuldgevoelens over de afpersing twee jaar eerder en aan een bericht van haar moeder voor haar verjaardag twee weken voor Whites dood.

Volgens zijn advocaat bewijst het proces tegen Carrey dat bekkentrekkende acteur het slachtoffer is van zijn kwetsbaarheid als beroemdheid. De rechter vond dat in mei alvast geen argument om het proces niet te laten doorgaan en zette de datum ervan op april 2018.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal (106 of www.tele-onthaal.be) of de Zelfmoordlijn (1813 of www.zelfmoord1813.be).





Signing off Twitter, I hope I have been a light to my nearest and dearest. ¿¿¿¿¿¿ to yo all — Cathriona white (@littleirishcat) 23 september 2015