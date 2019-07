Ex-schoonzoon doet boekje open over Jim Carrey: “Grappig? Privé is hij een gestoorde controlefreak” Redactie

04 juli 2019

10u30

Bron: Primo 0 Celebrities Hij heeft de reputatie een best sympathieke en vlotte familieman te zijn, maar volgens zijn voormalige schoonzoon Alex Santana is Jim Carrey (57) een aan cocaïne verslaafde psychopathische controlefreak. “Eerst vond hij de drugs artistiek inspirerend, maar al gauw was er met hem geen land meer te bezeilen.”

De Canadees-Amerikaanse acteur maakte wereldwijd naam als komiek. Zijn specialiteiten? Het trekken van gekke bekken en typisch Amerikaanse humor die velen ongetwijfeld platvloers en lomp vinden. Desondanks werden films als ‘Dumb and Dumber’ en ‘The Mask’ monstersuccessen en groeide Carrey’s trouwe fanbasis. Jim onderhield bovendien zijn reputatie van sympathieke, eeuwige kwajongen, zelfs op oudere leeftijd. Dat imago wordt nu wel heel grondig aan diggelen geslagen door een getuigenis van de man die tussen 2009 en 2011 gehuwd was met Carrey’s dochter Jane (31) en de vader is van Carrey’s kleinzoon Jackson (9). “We verbleven geregeld voor langere periodes in het huis van mijn schoonvader. Zo konden we hem kalmeren en enigszins onder controle houden", vertelt ex-schoonzoon Alex Santana. “Zijn grote probleem is zijn drugsgebruik. Zat hij niet zwaar aan de cocaïne, dan gebruikte hij volop pijnstillers en andere legale maar al even verslavende producten. Hij gedroeg zich al even gek als sommige van de personages in zijn films. Jim kreeg soms woedeaanvallen en verviel op andere momenten in een depressie. Daar deed hij dan weer iets aan door zijn dosis cocaïne pijlsnel de hoogte in te jagen. Wanneer het echt niet meer ging, liet hij zich opnemen in gespecialiseerde klinieken, maar geen van die instellingen is er ooit in geslaagd hem van de drugs af te helpen. Ik ben ervan overtuigd dat hij nog altijd gebruikt.”

Overdosis

Dat hij niet met de drugs kan kappen, komt doordat Carrey gelooft in de artistieke meerwaarde van druggebruik, aldus Santana. “Jim legde me uit dat hij na het nemen van Cocaïne beter kon schilderen", zegt de man. “Hij snoof enkele dosissen en ging dan aan de slag. Uiteraard sloeg het nergens op, maar toen vond hij het geniaal. Geloof me, geen pretje om in huis te hebben. Dat druggebruik deed al zijn relaties op de klippen lopen en resulteerde zelfs in een overlijden." Daarmee refereert Santana aan de dood van Cathriona White, die op dertigjarige leeftijd overleed aan een wellicht vrijwillig ingenomen overdosis, kort nadat het tussen haar en Carrey was uitgeraakt.

Carrey was twee keer gehuwd, de eerste keer met de moeder van Jane, Melissa Womer (58), vervolgens en minder dan een jaar lang met Lauren Holly (55). Hij had ook relaties met Renée Zellweger (50) en Jenny McCarthy (46) en zou nu een nieuwe vriendin hebben, Ginger Gonzaga (35). “Benieuwd hoelang zij het met die vent zal uithouden”, zegt Santana.