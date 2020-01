Ex-One Direction-lid Zayn Malik doneert 10.000 pond aan jong meisje met levensbedreigende kanker LV

22 januari 2020

10u36

Bron: ITV 0 Celebrities Zayn Malik heeft zijn goed hart getoond. De ex-One Direction-zanger doneerde 10.000 pond aan een Brits meisje dat lijdt aan kanker en dringend een erg dure behandeling nodig heeft.

De 5-jarige Caitlin Robinson vecht tegen een kwaadaardige neuroblastoom. Sinds de diagnose kreeg het meisje al 40 chemobehandelingen, maar dat blijkt niet voldoende te zijn. Moeder Helen Robinson wil naar Barcelona met haar dochter, want daar zou een behandeling beschikbaar zijn die het leven van Caitlin kan redden. Maar de Britse gezondheidszorg dekt het enorme prijskaartje van 150.000 pond niet.

Helen besloot dan maar om een inzamelactie op te starten. “Help me alsjeblieft om mijn dochter te redden”, schrijft ze bij de donatiepagina. Tot grote verrassing, kwam er hulp uit onverwacht hoek. “Ik stond woensdagochtend op om bij mijn dochter langs te gaan, maar wou eerst de pagina even checken. We zaten bijna aan 2.000 pond, maar toen ik het opende, kon ik mijn ogen niet geloven”, vertelt ze aan LancsLive. “De teller stond op 12.000 pond.” In de lijst van donaties stond dan ook de naam Zayn Malik, met een bedrag van 10.000 pond ernaast. “Ik ben hem zo dankbaar. En ik wil hem dat graag zeggen, maar ik weet niet hoe ik hem kan bereiken”, besluit mama Helen.

Het gulle geschenk van de zanger zorgt er ook voor dat de actie heel wat aandacht krijgt. Daardoor werd het afgelopen uur nog eens 1.500 pond ingezameld.